Már nem a fizetés a legnagyobb kihívás

Egyre több cégvezető ismeri fel, hogy ha jó munkaerőt szeretne találni, akkor már messze nem csak a magas fizetés számít - derül ki az Aon Magyarország első hazai munkavállalói élmény kutatásából.

Manapság nagyon felértékelődött a munkavállalói élmény, vagyis egy cégnek el kell érnie, hogy a dolgozók jól érezzék magukat a cégnél. Sőt, már nem csak az alkalmazottakról van szó, hanem azokról is, akik a cég iránt érdeklődnek. Hogyan élik meg az első kapcsolatfelvételt, milyen érzésekkel távoznak az állásinterjúról, ajánlanák-e a céget másnak.

Ugyanez igaz a távozókra is: korrekt felmondás és a későbbi kapcsolattartás visszautat jelent a dolgozónak, a cégnek pedig értékes erőforrást.

A kutatás adatai szerint 62 százalék számára az idei fókusz vonzóvá tenni a vállalatot a munkaerőpiacon. A jelölt élményt a munkaadók negyede méri rendszeresen, 2 éves távlatban 44 százalék tervezi.

A munkáltatói márka vonzóságát jelenleg 38 százalék monitorozza, 2020-ra 65 százalék akarja beépíteni a mérések közé, a munkáltatói márka hitelességénél pedig még nagyobb az ugrás.

Iparági bontásban a szolgáltatóközpontok számára a legfontosabb, hogy egyedi munkavállalói élményt közvetítsenek (71 százalék), majd az IT-telekommunikáció (63 százalék) és a pénzügy (58 százalék) következik. Az ezt támogató eszközök között az első a befogadó légkör, majd a közösségi programok, és a vonzó juttatások következnek.

A felmérés készítői kíváncsiak voltak arra is, hogy a vezetők mit tartanak most, és 2 éves távlatban a legnagyobb HR kihívásoknak a cégüknél. 71 százalék jelölte meg a tehetségek vonzását és felvételét, 68-68 százalék a megtartást, illetve a dolgozók motiválását, 61 százalék pedig a vezetők fejlesztését. Ugyanez a sorrend a kétéves előretekintésben is. Érdekesség, hogy a bérezés nincs a top 5 kihívás között. (Alapjövedelem Zuglóban - ezek az eredmények.)

