Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Maradnak a dugó a budapesti belvárosban - magyarázkodik a Főtáv

Több mint 7 hónapos csúszásban van a Főtáv nagyszabású beruházása, a budapesti hőgyűrű belvárost érintő gerincvezetékét már áprilisban át kellett volna adni. Ígérik, decemberre mindent pótolnak.

Szeptemberre sem áll helyre teljesen a közlekedési rend, marad a dugó a budapesti belvárosban, a többi között a Szabad sajtó úton folyó építkezés miatt. A helyzet pedig még rosszabb is lehet, ha ősszel tényleg lezárják a Lánchidat, és megkezdik a felújítást (ezt október végére, november elejére ígérik), ami megbénítja a környéket legalább másfél évre - írja a 24.hu.

A Főtáv 40 milliárdos gigaberuházásának, a fővárosi hőgyűrű megépítésének központi tétele a kéménymentes belváros projekt, ely célja, hogy a belső kerületek közintézményei, üzleti ingatlanai és társasházai gázfűtésről távfűtésre álljanak át, hogy csökkentsék a főváros por-, és levegőszenyezését. A mintegy 5 milliárd forintos beruházás nyomvonala a Rác fürdőtől (a Döbrentei tér érintésével, az Erzsébet híd alján át a Március 15. téren, a Kossuth Lajos utcán) a Városháza utcáig tart, de a megépítése tavaly nyár óta bénítja a forgalmat a Rákóczi út-Erzsébet híd-Hegyalja útvonalon.

A 24.hu rákérdezett, hogy a 2019. április 30-ára jelzett befejezés miért csúszik. A Főtáv közlése szerint több tényezője is van ennek, például az, hogy az Ördog árokban végzett régészeti munkálatok elhúzódtak, ahogyan a Szent Mihály kápolna és a Szabad sajtó út alatt talált pincerendszer feltárása is. De az is hátráltatta a határidő betarthatóságát, hogy az Erzsébet hídi távhővezeték-építéshez szükséges kiviteli tervek jóváhagyását elhúzta, valamint a Duna magas vízállása közel egy hónapig nem tette lehetővé az építéshez szükséges úszó eszközök rakparti kikötését.

De a projekt - állítja a Főtáv - már 87 százalékos, és jelenleg az a legvalószínűbb, hogy e távhővezetéket a fűtési szezon kezdetére, október 15-re üzembe helyezik. Az Astoriától az Erzsébet hídig tartó forgalomkorlátozás felszámolására viszont lehet, hogy december elejéig várni kell.