Máris 184-re nőtt a létfontosságú vállalatok száma, ahol megjelennek a katonák

Az ország működéséhez szükséges létfontosságú cégek száma a járványhelyzetre tekintettel 139-ről 184-re nőtt, sőt, a számuk tovább emelkedhet - derül ki a honvédelmi miniszter egy képviselői kérdésre pénteken adott válaszából. Az agrár, egészségügyi, közlekedési, energia és védelmi cégek mellett infokommunikációs és pénzügyi cégek kerülnek állami felügyelet alá. A tárca szerint a Honvédelmi Irányító Törzsek nem veszik át a cégek irányítását, hanem a működésüket segítik.

Demeter Márta LMP-es országgyűlési képviselő rákérdezett a honvédelmi miniszternél és a belügyminiszternél, hogy melyek azok az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok, amelyeket a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló kormányhatározat alapján azonosítottak. A cégek "azonosítása" a honvédelmi miniszter vezetésével megalakult Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport feladata.

Az ellenzéki politikus irtásbeli kérdésére a honvédelmi miniszter válaszolt, és ebből kiderül, hogy a korábban közöltnél több vállalat felett veszik át a felügyeletet a Honvédelmi Irányító Törzsek.

A járványhelyzet irányít

"Az akciócsoport a veszélyhelyzetre vonatkozóan elsőként 139 vállalatot azonosított be, amely tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre 184 vállalatra bővült. A kiválasztott cégek mind a stratégiai fontosságú ágazatokban, azaz az egészségügy, energetika, közlekedés, élelmiszeripar, agrárgazdaság, pénzügy, infokommunikáció, vízügy és az oxigénellátás területén működnek. A Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport a továbbiakban is a mindenkori járványhelyzetnek megfelelően aktualizálja a létfontosságú vállalatokat tartalmazó adatbázist" - írta válaszában Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Mely ágazatok érintettek? Magyarország működése azon gazdasági társaságok révén biztosított, amelyek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. CLXVI. törvény alapján határoztak meg - írta a miniszter. E törvényben a következő ágazatokat határozták meg: infokommunikáció (ide tartozik az internet, hírközlés, rádiós távközlés, műsorszórás, postai szolgáltatások, kormányzati hálózatok), víz, közbiztonság-védelem, honvédelem, energia, közlekedés, agrárgazdaság, egészségügy, társadalombiztosítás, pénzügy.

A társaságok nevét folyamatosan jelenti be a Honvédelmi Minisztérium, a legutóbb pénteken délelőtt tették közzé, hogy kilenc új céggel 93-ra nőtt azon vállalatok száma, ahol már megjelentek a Honvédelmi Irányító Törzsek - ezek tagjai a katonák mellett lehetnek rendőrök és katasztrófavédelmi munkatársak is. (A cégek listáját alább olvashatják.) A honvédelmi miniszter korábban azt mondta, hogy azon vállatoknak a nevét hozzák nyilvánosságra, amelyeknél már megjelentek az irányító törzsek, és azt is közölte, hogy több magáncég önként jelentkezett az akciócsoportnál, hogy bekerüljön a létfontosságú vállalatok közé (köztük a Bosch).

Cél a folyamatos működtetés

A honvédelmi tárca eddigi közleményeiben hangsúlyozta, hogy az irányító törzsek feladata nem a szakmai irányítás átvétele, hanem a segítség nyújtása. "Azért vesznek részt a vállalatok életében, hogy biztosítsák azok folyamatos működését, az ország lakóinak ellátásbiztonságát. Fő feladatuk, hogy szakmai tudásukkal és a Magyar Honvédség eszközeivel szükség esetén segítséget nyújtsanak például logisztikai, teher- és személyszállítási, ellátási, őrzés-védelmi vagy biztonsági feladatokban" - írta a minisztérium. (Hogy mit jelent a veszélyhelyzet idején elrendelhető állami felügyelet, és mi annak következménye a felügyelet alá vont vállalatokra nézve, itt olvashat.) A katasztrófavédelmi törvény szerint az állam képviseletében eljáró szerv egyebek mellett jogosult megismerni a vállalat vagyoni helyzetét és jóváhagyni a cég vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait.

A Benkő Tibor vezetésével 2020. március 13-án megalakult Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport döntését követően először március 19-én 71 vállalathoz érkeztek irányító törzsek, majd március 25-étől további 13 vállalattal bővült az ország működéséhez nélkülözhetetlen vállalatok listája - olvasható a honvedelem.hu oldalon.

Az eddig bejelentett 93 cég plusz az OBA és a Beva: