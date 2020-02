Másfél milliót is megkereshet ebben a rugalmas állásban

A munkaerő-kölcsönzés ma is az egyik legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma idehaza, és a vállalatok is szívesen választják ezt az eszközt az időszakos kihívások kezelésére. Akár másfél millió forintot is kereshet így egy dolgozó, de még így is lassan terjed ez a foglalkoztatási forma.

Lassú idehaza az atipikus foglalkoztatási formák - a távmunka, az otthoni munkavégzés vagy akár a rugalmas munkaidő - elterjedése, ugyanakkor az idesorolható munkaerő-kölcsönzés továbbra is közkedvelt eszköz a vállalatok kezében az átmeneti létszámproblémák megoldásához - kezdi cikkét a Magyar Nemzet a munkaerő-kölcsönzésről. Ekkora az átlagbér a fizikai munkásoknál - friss számok érkeztek A bérek is javultak a rugalmas foglalkoztatási formában: alapfokú végzettséggel akár bruttó 346 ezer forintos kereset is elérhető, befejezett középfokú tanulmányokkal pedig a garantált bérminimum bruttó 210,6 ezer forintot is kitehet. A felsőfokú végzettségűek, diplomások számára nem kizárt a havi bruttó 1,5 millió forintos fizetés sem a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének friss elemzése szerint. Jellemző a magasan képzett munkavállalók kölcsönzése rövidebb időszakra. De a középvezetői pozíciókba is keresnek így embereket: főleg az átszervezések, a válságkezelés vagy egyéb feladatok végrehajtására. Az alacsonyabban képzett munkavállalókat pedig elsősorban betanított munkákra, szakmunkákra keresik. A cégek számára ideiglenes megoldásokra kiválóak a "lízingelt" dolgozók, míg maguk a munkavállalók számára az adhat biztonságot a hagyományos jogviszonnyal szemben, hogy a kölcsönzött munkavállaló nehezebben kerülhet az utcára. Hiába az egyik legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma a munkaerő-kölcsönzés, a munkaerőpiac öt százalékát sem teszi ki még ma Magyarországon. A piac viszont felfutóban van: már a Budapesti Értéktőzsdén is van a területen érdekelt cég.

