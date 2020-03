Másképp vásárolhat veszélyhelyzet idején - ez sokaknak jól jöhet

A kormány veszélyhelyzeti döntése alapján nem kell bejelenteni a napi fogyasztási cikkek üzleten kívüli (házhoz menő) árusítását és a webes (csomagküldő) kereskedelmét. Ilyen formában árusíthatnak a kiskereskedelmi boltok és vendéglők is, illetve más is értékesíthet üzleten kívül napi cikkeket, de szerződni kell bolttal vagy vendéglővel - értelmezte a tegnap megjelent jogszabályt a blokkk.com portál.

A kormány március 19-én kiadott veszélyhelyzeti rendelete egyrészt arról döntött, hogy megkönnyíti az üzleten kívül kereskedést. Az üzleten kívüli kereskedelem azt jelenti, hogy a lakásán, a munkahelyén vagy máshol megkereshetik a kereskedők a vásárlót - értelmezte a friss kormányrendeletet a kereskedelmi törvény alapján a blokkk.com kereskedelmi portál.

Mennek és bekopognak

Ehhez nem kell előre értesíteni a vásárlót a "házaló kereskedőnek", ezért ez nem házhoz szállítást jelent. Az üzleten kívüli kereskedés során a fogyasztót a lakásán 19 óra és 9 óra között nem lehet felkeresni, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán, a munkahelyén vagy átmeneti tartózkodási helyén felkereső személynek a személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, a képviseleti jogosultságát igazolni kell.

Most minden napi cikket házhoz lehet vinni

Élelmiszer nem volt értékesíthető üzleten kívüli értékesítésben, kivéve a zöldséget és gyümölcsöt, de például gyógyszer sem, vagy ami engedélyhez kötött. Most ezt feloldották, minden napi fogyasztási cikk mehet - írta a szakportál.

Nem kell bejelenteni az üzleten kívüli kereskedést veszélyhelyzet idején

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet végezhetik maguk a napi fogyasztási cikket értékesítő boltok és a vendéglátó üzletek is, most, veszélyhelyzet idején bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül. Ezt a tevékenységet végezheti más is, aki szerződést köt bolttal vagy vendéglővel.

A webes árusítást sem kell bejelenteni

Mehet a webáruház is szabadabban a jogszabály szerint - írta a blokkk.com. A csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a napi fogyasztási cikkekből. Így új webáruház is indulhat, vagy egy régi bővítheti így tevékenységét.