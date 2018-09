May nem enged: nem lesz újabb brexit-szavazás

Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.

Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében kifejtette, hogy a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon - amelyen a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt - milliók adtak kifejezést akaratuknak, sokan évtizedek óta először bíztak is abban, hogy szavazatuk számít, és abban, hogy miután évekig úgy érezték, a politika nem törődött velük, most meghallja szavukat - idézte a cikket az MTI.

Theresa May szerint ha ezek után még egyszer feltennék nekik az EU-tagságról szóló kérdést, az a demokrácia és a népszavazásba vetett választói bizalom súlyos elárulása lenne.

Éppen ezért nem fog engedni azoknak, akik újra meg akarják nyitni az egész ügyet egy második referendummal.

Tavasszal országos kampánycsoport alakult People's Vote - a Nép szavazata - névvel ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével annak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. A szervezet két frontembere az X-Men és a Star Trek sorozatokból is világszerte ismert színész, Sir Patrick Stewart és Gary Lineker egykori angol futballsztár, a BBC televízió jelenlegi futball-szakkommentátora.

A People's Vote a nyár elején, az EU-tagságról tartott népszavazás második évfordulóján minden eddiginél nagyobb, százezres népszavazáspárti tüntetést szervezett Londonban, követelve, hogy a brit EU-tagság megszűnése előtt ismét referendum döntsön a kilépés feltételrendszeréről.

A konzervatív brit kormány azonban eddig is mereven elvetette bármiféle újabb népszavazás gondolatát, és hivatalosan a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt jelenlegi vezetése sem támogatja az erre irányuló kezdeményezéseket, jóllehet a párt korábbi vezetője, Tony Blair volt miniszterelnök szintén kampányt folytat annak érdekében, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről a választók mondhassanak véleményt.

Blairt e törekvésében aktívan támogatja közvetlen hivatali elődje és egykori politikai riválisa, Sir John Major volt konzervatív párti kormányfő, aki több nyilatkozatában is "történelmi hibának" nevezte, hogy a brit EU-tagságról tartott 2016-os népszavazáson a többség a kilépésre voksolt.

Theresa May azonban vasárnapi cikkében úgy fogalmazott, hogy a népszavazáson résztvevők bizalmát nem csupán egy jó brexit-megállapodással kell meghálálni, hanem azzal is, hogy a kormány reagál a szélesebb körű változás igényére, amely a kilépésről szóló népszavazás központi eleme volt.

A brit kormányfő bízik abban, hogy sikerült jó kilépési megállapodást elérni az EU-val, de a kormány felelős módon eljárva a nyáron megtette az előkészületeket arra az eshetőségre is, hogy nem születik egyezség a brexit feltételeiről. May megismételte azt a többször hangoztatott álláspontját, hogy "ez sem jelentené a világ végét, bár nem lenne sétagalopp sem".