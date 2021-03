Rég látott rekord dőlt meg a magyar tévében

Jelentősen esett az RTL Klub Híradó nézettsége, de A mi kis falunk millió feletti nézettséget ért el, ami rég látott rekord. Közben viszont a hét második legnagyobb érdeklődést kiváltó műsora a TV2 egyik adása volt.

Nem okozott meglepetést önmagában az, hogy a nézettségi mérések szerint A mi kis falunk szombati epizódja lett a legnézettebb műsor a múlt héten: 1 098 803 néző követte figyelemmel az adást, és mindez 24,1 százalékos közönségarányt jelentett a csatornának, vagyis majd minden negyedik éppen tévét néző kapcsolt a sajátgyártású sorozatra. Rég fordult elő az, hogy egy műsor nézőszáma átlépje az egymilliós határt, aminek örülhet az RTL Klub. Annak viszont már kevésbé, hogy az RTL Klub Híradója az utóbbi időben hétről hétre veszít nézettségéből a kereskedelmi célcsoportban - derül ki a Port.hu cikkéből.

A múlt héten már csak 16,4 százalékot teljesített átlagosan a csatorna hírműsora, ez a szám az előző, 10. héten még 17,2 százalék volt, a 9. héten 18,6 százalék. A teljes lakosság körében is csökken a nézettség, de itt nem olyan ütemben, mint a kereskedelmi célcsoportban: a múlt héten 21,1 százalékot ért el, az előző, 10. héten ez a szám még 21,5 százalék volt - írja a portál.

A hírműsor visszaesése meglepetés, mert a TV2 Tények hétfői adása viszont a hét második legnézettebb műsora lett: 914 416 nézővel és 21,5 százalékos közönségaránnyal. A vele egy időben az RTL Klubon sugárzott Híradó a nézettségi listán a kilencedik helyre került 816 587 nézővel és 19,1 százalékos közönségaránnyal. Az RTL-en ráadásul a későbbi műsorsávból veszített a Fókusz és a Keresztanyu is a nézettségéből: a Fókusz 15,4 százalékot produkált, míg előző héten 16,1 százalékot. A Keresztanyunál is ez a helyzet: múlt héten 15,8 százalékos átlagos közönségarányt ért el, míg előző héten ez a szám még 16,2 volt.

A hét összességében az RTL Klubnak kedvezett, ez meg is látszik a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben mért átlagos közönségarányokon: RTL Klub: 13,5 százalék; TV2: 11,3 százalék.

Az internet még kevésbé érdekes

A 11. héten a sorrend nem változott az internetes kiadók versenyében: továbbra is a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) legújabb cégéhez, a Salesworkshöz tartozó internetes oldalak együttes elérése volt a legnagyobb a hirdetésértékesítők között. Így megelőzte a Napi.hu-t is kiadó Indamediát, továbbá a Central Media Csoportot is. Viszont míg a múlt héten az Indamedia volt az egyetlen, amelyik erősíteni tudta az elérési adatait az előző héthez képest, most csak a Saleswork volt erre képes az első háromból: nekik 2,5 százalékkal javult a látogatottságuk. Az Indánál 2,1, a Central Médiánál 0,35 százalékos volt a visszaesés a Gemius adatai szerint.

Internetes elérés 11.hét CSOPORT EGYEDI FELHASZNÁLÓ OLDALLETÖLTÉS ÁTLAGOS OLDALON TÖLTÖTT IDŐ LÁTOGATÁSOK SZÁMA 1 Salesworks 4 206 208 144 962 182 1ó 8p 52mp 49929720 2 Indamedia csoport 3 980 244 114 928 971 1ó 1p 12mp 37858389 3 Central Médiacsoport 3 765 024 93 067 541 31p 12mp 36819643