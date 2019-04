Még osztozkodnak Klapka György több százmilliós örökségén

A két éve elhunyt Klapka György üzletember ugyan hagyott végrendeletet, de a hagyatékon még mindig osztozkodnak a gyerekei.

Domokos Erika , 2019. április 22. hétfő, 19:20

A Vámház körúti egykori zálogházat is működtető Klapka György családja két, kisebb értékű mellett egy 100 millió forintos ingatlant árul a X. kerületben a Keresztúri úton, és még a zálogház után hátramaradt 50 millió forint, amelyből fejenként hozzávetőleg 10 milliót kapnak a gyerekei, így a költségek után 125 millión osztozhatnak - írta a Blikkre hivatkozva a penzcentrum.hu.

Se én, se Sandy nem kaptuk meg a teljes összeget, ami járt volna - mondta a Blikknek Klapka György egyik, Dennis nevű fia. A lap megkereste Klapka lányának, Nicole-nak az ügyvédjét, aki azt mondta, mindegyik fél, így Dennis is felvilágosítást kapott a jelenlegi helyzetről, hogy a Centrum Zálogház Zrt.-nek január óta folyik a végelszámolása, abból várhatják a testvérek a közel tízmilliós összeget. Az ügymenettől függően április végén, május elején várható a végelszámolás befejezése és a meglévő vagyon felosztása.

Bár tavaly ősszel úgy tűnt, hogy pont került a hagyatéki vita végére, most úgy fest, mégsem csillapodtak a kedélyek. Klapka György végrendelete szerint a felesége a budai villát örökölte - ezt nyomban pénzzé is tett. Így járt el a zálogház feletti lakással Klapka legnagyobb fia, Gyuri is. Sandy, Nikol, Christian és Dennis a Vámház körúti üzletházat, és az Osliban található dióültetvényt kapta, ezen ment legtovább a huzavona. A testvérek végül június végén, 320 millió forintért váltak meg az aranyüzlettől, így fejenként 80 millió forint ütötte a markukat. Az ültetvényre is hasonló sor várt, végül Nikol kivásárolta többi testvérét - írta a Pénzcentrum.

A Blikk forrása szerint van egy 10 ezer négyzetméteres budapesti ingatlan is, amit árul a család, emellett Nagymaroson és Kismaroson is hirdetnek egy-egy ingatlant.