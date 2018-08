Még öt évig Mészáros Lőrinc rádióját hallgathatják a kecskemétiek

Kecskeméten és környékén még 2023 decemberéig biztosan a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Gong Rádió híreit hallgathatják a hallgatók.

Még öt évig Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő rádió, a Gong Rádió híreit hallgathatják a hallgatók. A Médiatanács a szolgáltató kérésére 2023. december 13-ig megújítja a Gong Rádió Kft. médiaszolgáltatási jogosultságát a Kecskemét 96,5 MHz, a Nagykőrös 93,6 MHz, a Gyömrő 97,2 MHz és a Csongrád 87,6 MHz frekvenciákon - közölte a testület.

A volt felcsúti polgármester cége, a Talentis Group tavaly ősszel kebelezte be a Kecskeméten, valamint további hat városban, Baján, Nagykörösön, Csongrádon, Gyömrőn, Kecelen, Solton fogható Gong Rádiót működtető céget.

A Talentis összesen közel 300 millió forintot fizetett a nyolc eladónak, rajta kívül csak Kecskemét fideszes vezetésű önkormányzata maradt a tulajdonos. A Gong Rádiót a 18 és 59 év közötti korosztály 51,4 százaléka hallgatta helyben, ezzel toronymagasan piacvezetőnek számít, sőt Magyarországon a 4. leghallgatottabb helyi rádió Kecskeméten az Inspira Media Research adatai alapján.

A vidéki rádiós frekvenciákért folyó versenyben a viszonylag új szereplő, a HGY Invest által tavaly májusban alapított Regionális Rádió Kft. is jó pozíciókkal rendelkezik. A Médiatanács megvizsgálta két nyíregyházi, egy soproni és egy zalaegerszegi helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű hasznosítására kiírt pályázataira beérkezett ajánlatokat is, és a Regionális Rádió Kft. pályázatait a két nyíregyházi és a soproni frekvenciára is nyilvántartásba vette. A társaság korábban Tatabánya, Székesfehérvár és Szolnok vételkörzetére kiírt tendereken is elindult.

Ha sikeresen pályázik a Regionális Rádió Kft., akkor ezen helyi rádiók reklámidejét is a HGY Invest és az Atmedia Kft. által alapított Radio Sales House Kft. (RSH) értékesíti majd. Az Atmedia tulajdonosa a - Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó hitelezőjeként a sajtóban többször említett, a Tokaj Kereskedőház felügyelőbizottságát is megjárt - Tombor András által alapított Visus Invest Kft. Az Atmedia értékesíti többek közt az állami tévék és a TV2 reklámidejét is.

