Még szökésben a budapesti vizes vb igazgatója - korrupció miatt is nyomoznak

A csongrádi főügyészség általános forgalmi adóra (áfa) elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség pedig korrupciós bűncselekmények miatt folytat nyomozást olyan ügyekben, amelyek információink szerint köthetők Balogh Sándor üzletemberhez, a budapesti vizes vb volt gazdasági igazgatójához, akit immár tíz hónapja köröznek. A korrupciós ügyben tavaly májusban őrizetbe vettek három személyt, köztük egy pénzügyőr őrnagyot és egy nyugállományú rendőrt. Baloghot befolyás vásárlásával is gyanúsítják.

Immár tíz hónapja körözi a rendőrség Balogh Sándor üzletembert, a Magyar Afrika Társaság elnökét és társalapítóját, aki egyebek mellett a budapesti vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Nkft. ügyvezető-helyettese és gazdasági igazgatója, valamint a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke is volt.

Az üzletember - közvetve vagy közvetlenül - több mint száz vállalkozásban volt érdekelt, köztük egyebek mellett kereskedő, adótanácsadó, ingatlanos és médiával foglalkozó cégekben, ezek többsége felszámolás vagy kényszertörlés alá került. A hozzá is köthető néhány cég, illetve személy neve az elmúlt években feltűnt a nagy adótartozókat felsoroló listákon is, összesen több száz millió forintnyi adótartozással.

Az üzletemberről portrécikket közlő G7 portál korábban azt is kiderítette, hogy a hozzá köthető társaságok közül több tucat, köztartozást is felhalmozó vállalkozásnak egy olyan II. kerületi, rózsadombi lakás volt a bejegyzett székhelye, amelynek Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a tulajdonosa, aki egykor Balogh felesége volt, de 1998 óta különváltan élnek.

Balogh ellen költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot tavaly novemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóság központi nyomozó főosztálya, majd decemberben befolyás vásárlása miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A külföldi üzleti kapcsolatokkal is rendelkező Balogh ellen december-januárban európai és nemzetközi körözéseket is elrendeltek, a költségvetési csalás ügyében a Szegedi Járásbíróság, míg a befolyás vásárlása miatt a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa.



MTI Fotó, Mohai Balázs Balra Balogh Sándor, a BP2017 Kft. ügyvezető helyetteseMTI Fotó, Mohai Balázs

Áfacsalás és korrupciós gyanú

Lapunk információi szerint a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség általános forgalmi adóra elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, míg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség korrupciós bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

Nemzetközi vagy európai elfogatóparancs kibocsátására a büntető eljárásban a bíróságnak van hatásköre. A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség által irányított nyomozásban az elfogatóparancs kiadására a Szegedi Járásbíróság rendelkezik illetékességgel - válaszolta kérdésünkre Szanka Ferenc, a csongrádi főügyészség csoportvezető ügyész-szóvivője, hogy miért a Szegedi Járásbíróság adta ki az európai és a nemzetközi elfogatóparancsokat. A nyomozás vizsgálati szakaszban van, a vádemelés várható időpontja jelen pillanatban nem határozható meg. Mindezidáig két személy gyanúsítottkénti kihallgatására került sor - tette hozzá a szóvivő.

Balogh Sándornak a Globimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nevű cégével kapcsolatban a G7 tavaly decemberben írta meg a NAV cégbíróságnak küldött dokumentumára hivatkozva, hogy az adóhatóság november végén biztosítási intézkedésként zár alá vette a kereskedőcéget, amely több mint 340 millió forintnyi áfát nem fizetett be. Az irat szerint "Balogh Sándor az általa irányított gazdasági társaságok tevékenysége következtében összesen 587 millió forint vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek". A dokumentum a Globimpex mellett a Painth Automatika Kft.-t és a CH-Plussz 2000 Kft.-t említi.

Az utóbbi két, kényszertörlés, illetve felszámolás alatt lévő cég is fent van a 180 napon túl fennálló 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező gazdasági szervezeteket felsoroló NAV-listán. A Csongrád megyei, algyői székhelyű CH-Plussz egykor olaj- és gázipari vezetékek és rendszerek karbantartásával és kivitelezésével foglalkozott, a Napi.hu 2014-ben számolt be arról, hogy a társaság furcsa körülmények között került Balogh cégének többségi érdekeltségébe 2013-ban, a következő évben pedig egy háromtagú konzorcium tagjaként - egyedüli ajánlattevőként - nyertesként hirdették ki az akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felügyelt Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. egyik EU-s támogatással finanszírozott közbeszerzésén, amit az "országos közhiteles víziközmű kataszter készítésére" írtak ki.

A NAV nem válaszolt lapunknak a költségvetési csalásra vonatkozó kérdésekre, arra hivatkozva, hogy nem közölhet konkrét részleteket és neveket adóigazgatási és büntetőeljárásokról (az adóhivatal a személy- és cégnevek nélkül küldött, csak a NAV és az ügyészségi eljárások tényére vonatkozó kérdésekre sem válaszolt).



Céginfo.hu Balogh Sándor volt vagy meglévő közvetlen érdekeltségei.Céginfo.hu

NAV-os és nyugállományú rendőr is gyanúsított

A korrupciós bűncselekmények miatti ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség kiterjedt nyomozást folytatott az elmúlt időszakban, amely a vége felé közelít, a másik eljárással nem történt egyesítés - tudta meg lapunk Rab Ferenc Leventétől, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivőjétől.

A nyomozás során azért a katonai bírói tanács rendelte el a nemzetközi körözést, mert szerepel az ügyben - a körözött személyen kívül - olyan személy, aki büntetőjogilag katonának minősül - tette hozzá a szóvivő. Katonának a Büntető törvénykönyv szerint a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az Országgyűlési őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja minősül.

Lapunk információja szerint a Balogh Sándor elleni befolyásvásárlás gyanúja miatt elrendelt körözés azzal a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozással áll összefüggésben, amelyben tavaly május végén három személyt, köztük egy pénzügyőrt is őrizetbe vettek. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2019. május végén kiadott közleménye szerint "a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése alapján indult bűnügyben a megalapozott gyanú szerint egy nyugállományú rendőr és egy másik férfi, mint magánnyomozók a bűnügyi hatóságoknál fennálló kapcsolataik - köztük egy pénzügyőr őrnagy - közreműködésével a munkájukhoz kapcsolódó olyan adatokat szereztek be, amely adatokhoz törvényesen nem juthattak volna hozzá. A hivatalos személyek a rendelkezésükre álló hivatali adatbázisokban lekérdezéseket végeztek, és azok eredményét - a kapott vagy ígért jogtalan előny ellenében - kiadták. A két férfi az elkövetésbe további társakat is bevont, köztük egy ügyvédet."

Az Index az ügyészségi közlemény kiadását megelőző napon írt arról, hogy értesülésük szerint a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Huszti úti épületéből a felderítő osztály volt vezetőjét vitték el és állították elő ügyészségi nyomozók.

Az ügyészség két nappal később azt közölte, hogy hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást, és az őrizetbe vett három férfinak a bíróság elrendelte a letartóztatását egy hónapra.

A törvénytelenül lekérdezett hivatali adatokért "jogtalan előnyt adó vagy ígérő" (fizető), azaz befolyást vásárló személy lehetett Balogh Sándor is. Balogh érintettségéről augusztus végén az Átlátszó is írt cikkében, a lap akkor úgy értesült, hogy Balogh az egyik magánnyomozó megbízója volt.