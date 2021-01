Még többet fizethetnek az autósok, nem áll le a drágulás

Péntektől csaknem egy éves csúcspontra, 399 forintra nő a gázolaj hazai átlagos kúttarifája. Hasonló helyzetben van a a benzin és a világpiaci nyersolajár is. Az Erste elemzője további, érdemi drágulásra csak az év második felétől számít - írta a Népszava.

A mostani olajár-emelkedést elsősorban a koronavírus-vakcinákkal és azok gazdasági hatásával kapcsolatos derűlátásra vezeti vissza Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője. Ezt ugyanakkor egyelőre kissé eltúlzottnak tartja.

A világszintű olajipari beruházások tavalyi, nagyarányú zuhanása hosszú távon szintén az áremelkedés irányába mutat. Emögött nemcsak a járvány miatti igény- és áresés áll. A világ környezetvédelmi fordulata miatt ugyanis a hitelezők kezdenek elfordulni a hagyományos fosszilis ipartól, ami emeli az ágazat költségeit. Az ágazat rövid távon biztos nem tudna lépést tartani azzal, ha világszinten gyorsan visszaállna kereslet.

Egy - akár 2022 eleji - fogyasztásrobbanás esetén a száz dolláros hordónkénti nyersolajárat sem tartja kizártnak a Népszavának nyilatkozó szakértő. Igaz, a piaci törvényszerűségek alapján az áremelkedés újra megkedveltetheti az iparágat a hitelezőkkel és beindulhatnak a beruházások, melyek beérése újabb árcsökkenést válthat ki.

Pletser Tamás szerint rövid távon a hazai kutakon is megnyugodhatnak a tarifák. A második félév újabb emelkedést hozhat, akár bőven a 400 forintos ártartományon belül. (Bár a dollár - mostanság is tapasztalható - gyengülése ezt első körben tompíthatja, ám ugyanez a hatás az olajárat is emeli.) Jövőre pedig a száz dollár körüli olajár további, még jelentősebb drágulást hozhat. Igaz, a piaci hatásokat befolyásoló, váratlan események valószínűsége most még a szokásosnál is nagyobb - tette hozzá az elemző