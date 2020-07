Még tovább támogatja a bankokat az MNB

Egy évvel, 2024 végéig meghosszabbította a hazai hitelintézeteknek meghirdetett lakáscélú zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját az MNB. Az energiahatékonyságot javító újabb jelzáloghitelek bevezetését ösztönzi, hogy ezentúl nem csak a kamatoknál, de a díjaknál nyújtott kedvezményt is elismeri a program. A rugalmasabb feltételek enyhíthetik a járványhelyzet miatt a hitelkereslet átmeneti lanyhulását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy évvel, 2024 december 31-ig meghosszabbította a hazai hitelintézetek energiahatékony lakáshiteleinek arányának növelésére meghirdetett Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programjának határidejét. A program azért jöhetett létre, mert a zöld lakáshitelek kockázata alacsonyabb más hasonló konstrukciókhoz képest.

Az MNB ezért ez év eleje óta a bankok számára alacsonyabb tőkekövetelményt ír elő, ha azok legalább 0,3 százalékkal olcsóbban árazzák a program időszaka alatt kihelyezett új, a feltételeknek megfelelő zöld lakáshiteleiket ügyfeleiknek. Mint emlékezetes, a jegybank mindezt eredetileg tavaly decemberben, még a járvány okozta veszélyhelyzetet megelőzően hirdette meg.

Fontos új könnyítést jelent most a programnál, hogy az MNB az eddigi olcsóbb kamat mellett immár a hitelekhez köthető díjakra nyújtott kedvezményt is elismeri a program keretében. Annak érdekében, hogy a zöld hiteleket választó fogyasztók továbbra is előnyös feltételekkel juthassanak kölcsönhöz energiahatékonysági céljaik megvalósítására, az adott hitelintézetnek így a teljes hiteldíj-mutatóra (THM)vetítve legalább 0,3 százalékponttal előnyösebb kamatot és/vagy díjjal kell nyújtania e hiteleket.

A koronavírus járvány a pénzügyi szektort is komoly kihívás elé állítja, a bizonytalanság sok fogyasztót a tervezett hitelfelvétele és a beruházásai elhalasztására kényszerít. A jegybank - a hosszú távú fenntartható felzárkózás ökológiai dimenziójában - a Zöld Programja keretében kitűzött céljait szem előtt tartva ezért döntött a program meghosszabbításáról és az árazási feltételek rugalmasabbá tételéről.