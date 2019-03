Megalázóan alacsonyak a bérek az Országos Széchenyi Könyvtárban

Egyre rosszabb a helyzet az Országos Széchenyi Könyvárban: a bérek nagyon alacsonyak, küszöbön a költözés, hogy több helye legyen a kormánynak a Várbab és sokan fel is mondtak az elmúlt időszakban - írja a Mérce.

Szász Péter , 2019. március 10. vasárnap, 10:45 Fotó: MTI Fotó - MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

A múzeumi, könyvtári, levéltári, és közművelődési intézményekben dolgozók köztudottan alacsony bérekért dolgoznak, nettó átlagkeresetük 150-160 ezer forint körül mozog, a bértábla 2009. óta változatlan.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete tavaly többek közt 50 százalékos bérpótlék emelést követelt a kormánytól, a helyzet azonban azóta is változatlan - olvasható a portálon.

Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő nemrég írásbeli kérdést tett fel Kásler Miklós emberminiszternek.

A képviselő beadványából többek közt kiderül, a OSZK alkalmazottainak helyzete rendezetlen, a megbecsülés hiányát pedig az is jól jelzi, hogy "a nemzeti könyvtárban dolgozókat nem illeti meg az egyenlő munkáért egyenlő bér lehetősége", az Országgyűlés Könyvtárában dolgozó könyvtárosokat ugyanis köztisztviselőkké nevezte ki a kormány, így ők háromszor-négyszer annyit keresnek, mint az Országos Széchényi Könyvtár közalkalmazott dolgozói. Tavaly novemberben pedig még a cafeteriát is elvette a munkáltató az OSZK könyvtárosaitól.

Az OSZK egyébként már 20 éve kinőtte a várbeli székhelyét, de csak most lett sürgős a költözés, amikor a palota felújítása elérte az épületet, amivel tervei vannak a kormánynak - véli a Mérce.

Tüske László főigazgató nemrég beszélt a kormány terveiről a dolgozóknak, akikről a szakszervezet felmérése alapján a múlt héten kiderült, kétszázan csatlakoznának a jövő heti közszolgálati sztrájkhoz. De vannak olyanok is, akik nem bírják tovább a bizonytalanságot és a megbecsülés teljes hiányát: a muon.hu-nak egy ott dolgozó könyvtáros arról számolt be, az elmúlt hetekben tíznél is többen mondtak fel, köztük az OSZK általános főigazgató-helyettese is.