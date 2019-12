Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megbüntette a feketéző fideszes képviselőt az ellenzéki vezetésű önkormányzat

Már a hét közepén lépett a terézvárosi önkormányzat, a fideszes képviselő, Becsó Zsolt tulajdonában álló Nagymező utcai, engedély nélkül működő szállodával kapcsolatban - írja a 24.hu.

Belvárosi szállodája van a fideszes Becsó Zsoltnak, de engedélye nincs hozzá Évek óta működhet feketén a Nagymező utca 66. szám alatt a kormánypárti képviselő apartmanhotelje. Terézváros máris lépett az ügyben.

A parlamenti képviselő 50 százalékos tulajdonában álló Ublot Kft. -é az a 16 szobás létesítmény, amelyet a megfelelő engedélyek hiányában a hét közepén azonnal bezáratott a kerület. Az ügyben további vizsgálat is indult.

A portált nemrég arról is tájékoztatta a kerület, hogy pénzbüntetést is kiszabott a fideszes képviselő zughoteljével kapcsolatban. Pénzbüntetést is kiszabott a kereskedelmi hatóság, de mivel folyamatban lévő hatósági ügyről van szó, ennek mértékéről nem adhatnak ki információt.

Ennek ellenére úgy tudják, a büntetés jó eséllyel több százezres nagyságrendű lehet. Mint közölték, az önkormányzat munkatársai a lehető legnagyobb szigorral járnak el az ilyen esetekben, de sajnos a szankciók, melyeket törvény szabályoz, nem visszatartó erejűek. Egy több százezer forintos bírságot (ami maximálisan kiszabható) egy ilyen szálláshely egy nap alatt kitermel. Terézvárosban a szálláshelykiadás óriási üzlet lett. Az illegálisan üzemelő helyek kiszűrésére, ellenőrzésére egy önkormányzatnak nincs megfelelő apparátusa.