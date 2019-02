Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megdermedt év végére a német gazdaság

Veszített lendületéből Németországban a gazdasági aktivitás 2018 második felében és a Deutsche Bundesbank kedden kiadott havi jelentése szerint a harmadik negyedévi csökkenés után a negyedik negyedévben sem kapott erőre - írja az MTI.

A Bundesbank jelentése a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adataira hivatkozva azt állapította meg, hogy a "szezonális és naptári kiigazítással a német bruttó hazai termék (GDP) a negyedik negyedévben megrekedt az előző negyedévi, elsősorban az autóipari termeléscsökkenés egyszeri hatása miatt 0,2 százalékkal alacsonyabb szinten".

Azt, hogy a német gazdaság a negyedik negyedévben képtelennek bizonyult újabb lendületre szert tenni, elsősorban a termelőipari viszonylag gyenge teljesítményére vezetik vissza a Bundesbank szakértői. Az autóiparban például a WLTP emissziós mérési eljárás miatt bekövetkezett termeléscsökkenést a vártnál jóval lassúbb ütemben lehetett csak behozni. A termelés azonban más ipari szektorokban is csökkent. A kapacitása felső határánál dolgozó építőipar pedig nem volt képes a szükséges ösztönző erővel szolgálni. Ezzel szemben a szolgáltatóipar teljesítménye a negyedik negyedévben a Bundesbank szakértőinek meglátása szerint valószínűleg emelkedett.

Mindazonáltal a foglalkoztatás alakulása kedvező jeleket mutatott a negyedik negyedévben. Ez azonban főként az autóipari termelés harmadik negyedévi csökkenésének tulajdonítható zsugorodás korrekciójaként következett be - írja a Bundesbank jelentése. A társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett foglalkoztatottak száma a negyedik negyedévben szezonális kiigazítással 110 ezerrel, 0,2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben az előző negyedévhez képest a Bundesbank jelentése szerint.

A német gazdaság és a magyar szoros kapcsolata miatt egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a német leállás átgyűrűzhet ide is. Erre a veszélyre is figyelmeztetett a korábbi jegybank-elnök, Bod Péter Ákos is egy napokban megjelent interjúban.