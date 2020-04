Megdrágulnak a változó kamatozású hitelek. Érdemes fixesíteni?

Megugrott a változó kamatozású hitelek referenciakamata a bubor az MNB intézkedései után. Az ilyen hitelek emiatt megdrágulhatnak, érdemes megtudni, a bankok milyen fix kamatozású ajánlattal váltanák ki ezeket.

Nem csak a járványgörbe laposodik Magyarországon, de a hozamgörbe is a jegybank frissen bejelentett intézkedéseinek a hatására. A legrövidebb állampapírok referenciahozama már 1,3 százalék körül van, ennél alig magasabb az ötéves kötvényhozam, 1,7 százalék körül van most. A csütörtöki államkötvény-aukción az ötéves kötvények, 1,7, a tízévesek 2,67 százalékos átlaghozammal keltek el.

A bankközi kamatok is felmentek, a három hónapos bubor csütörtökön 1,1 százalékos volt, a 12 hónapos pedig 1,2 százalékra emelkedett, amire 2016 májusa óta nem volt példa. A jegybank azt is belengette: eszközvásárlási programba kezd, vagyis megvásárolja a hitelintézetek által kibocsátott jelzálogleveleket és állampapírt is venne a bankoktól, ami a hosszabb hozamokat alacsonyan tarthatja. A rövid kamatokat ugyanakkor az MNB fölengedte, hogy erősödhessen a forint. "A jegybank nem akarja, hogy a hosszú kamatok sokkal magasabbak legyenek, mint a rövidek, hogy az állam finanszírozási költségei jobbak legyenek" - mondja Bakos Ádám, az Aegon Befektetési Alapkezelő kötvényüzletág-vezetője.

"A jegybank eszközvásárlási programján sok minden múlik" - mondja Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója, aki szerint az sem kizárt, hogy az éven belüli hozamok és a tízéves hozam közötti különbség 1 százalékpontra csökken. Inverz hozamgörbére azonban egyelőre nem számítanak a szakemberek. A forint árfolyamán is sok minden áll: ha ismét gyengülne, további kamatemelésre kényszerülhet a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Drágulnak a hitelek

Ez pedig azt jelenti, hogy a változó kamatozású hitelek drágulni fognak, miközben a fix kamatozásúak árazása viszonylag kedvező maradhat. Az öt évvel ezelőtt forintosított devizahitelek többsége például ilyen hitel, de a korábbi években felvett forint jelzálog- és személyi hitelek közül is sok a változó kamatozású. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi, márciusban kiadott hitelezési folyamatokat bemutató jelentése szerint 130 ezer olyan jelzáloghiteles lakossági ügyfél van a bankoknál, akinek változó kamatozású a hitele, és legalább tíz éve van még hátra a futamidőből. 2015-ig a lakáscélú hitelek legalább felénél az olcsóbb, változó kamatozású konstrukciókat választották az adósok, és a fogyasztási hiteleknél is hasonló a helyzet.

Az utóbbi időben változó kamatozású lakáshitelt már jóformán senki sem választott, de a fogyasztási hiteleknél is 10 százalék alá süllyedt ez az arány, de ebben nagy szerepe volt annak, hogy a legnépszerűbb fogyasztási hitel, a babaváró támogatás ötéves kamatperiódusú. A fennálló hitelállomány elég nagy része viszont változó kamatozású most is, és ez nem csak a lakossági, de a vállalati hitelekre is igaz.

Az egykori deviza lakáshitelesek legutóbbi kamatfordulója február 1-re esett, akkor a három hónapos bubor, amihez a hiteleik kamatát kötik 0,24 százalékos volt. Csütörtökön már 1,1 százalékon állt ez a mutató, ha ez így marad, akkor a május 1-jei következő kamatfordulón 0,86 százalékponttal nő a kamatuk. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos, 6 millió forintos tőketartozású hitel havi törlesztőrészlete 4300 forinttal emelkedik majd. Ki moratóriumban van, annak persze nem kell fizetnie, de az elmaradt kamat neki is ennyivel magasabb lesz.

Érdemes fixesíteni?

A fix kamatozású hitelek tavaly ősszel voltak a legolcsóbbak, valószínűleg azok jártak a legjobban, akik akkor fixesítették a kölcsöneiket. Az OTP honlapján elérhető referencia kamatlábak alapján tavaly szeptemberben a jelzáloghitelek alapkamata ötéves kamatperiódusnál mindössze 0,54, tízévesnél pedig alig 1 százalékos volt. Az az egykori devizahiteles, aki akkor cserélte le a változó kamatozású kölcsönt fixre, szinte biztos, hogy már a jövő hónaptól alacsonyabb törlesztőrészletre számíthat, mintha maradt volna a régi hitelében.

Aki nem váltott még, annak is érdemes utánajárnia, milyen ajánlatot tud adni a bankja. Az MNB ugyanis arra szólította fel a bankokat, hogy a fennálló lakáshiteleknél ajánlják fel a hitelfelvevőknek a kedvezőbb kamatfelár és legalább 5 évre szóló kamatfixálás mellett elérhető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékekre való átváltás lehetőségét. Ez pedig jó hír, hiszen az ilyen lakáshiteleknél a maximális kamatfelár csupán 3,5 százalékos lehet, miközben az átváltott devizahiteleknél ez a mutató lakáshitel esetében akár 4,5 százalékos is lehetett, szabad felhasználású személyi hitelnél pedig 6,5 százalékig is elmehettek a bankok.

A bankoknak egy tavalyi MNB-s ajánlás alapján már így is meg kellett keresniük a legkockázatosabb ügyfeleket legalább kétféle ajánlattal, amely alapján fix kamatozásúra válthatták a hiteleiket. Az ajánlatokban szereplő marzs viszont gyakran megegyezett a korábbival, hiszen nem volt előírás, hogy minősített fogyasztóbarát lakáshitelt kell felajánlani. Most viszont egy 4,5 százalékos kamatfelárú lakáshitel átváltását valószínűleg nem lesz érdemes tovább halogatni, ha minősített fogyasztóbarát kölcsönre lehet cserélni.

A K&H-nál, az UniCreditnél és az MKB-nál is bármikor választhatják a fixesítést kérő ügyfelek a minősített fogyasztóbarát hitelt. Az UniCredit ugyanakkor megjegyezte, mivel most a moratóriummal kapcsolatos intézkedésekkel vannak leginkább elfoglalva, nem volt még érkezésük a változó kamatozású hitellel rendelkező ügyfeleket kiértesíteni.

Van már ilyen lehetőség

Az összes bank honlapján azonban az új ajánlatok még nincsenek kint, többen továbbra is a tavaly megjelent MNB-s ajánlás alapján kínálnak fix kamatozású hitelt a 2015. február 1-je előtt felvett hitelek kiváltására, ami egyelőre a részletek emelkedését jelentené az adósok számára. A kétféle hiteltípus közötti részletkülönbség azonban egyre kisebb lehet, ha tovább csökken a kamatkülönbség a rövid és hosszú kamatperiódusú hitelek között.

Vannak viszont hitelintézetek, amelyek lapunknak jelezték, hogy már a fogyasztóbarát lakáshitelt kínálják az ügyfeleknek összhangban az MNB-s elvárással. A CIB Bank 2020. január 31-éig mintegy 7000 ügyfelet keresett meg személyre szabott levélben a hosszabb kamatperiódusra történő átszerződés lehetőségéről. A konstrukciók az új ügyfeleknek adott 5 és 10 éves minősített fogyasztóbarát lakáshitel kondícióival rendelkeznek. Az átszerződés lehetősége valamennyi változó kamatozású ügyfelünk számára folyamatosan biztosított.

A Takarékbank is lehetőséget biztosít az ügyfelei számára a hitelkiváltás feltételeinek vizsgálata mellett, hogy minősített fogyasztóbarát lakáshitellel váltsák ki meglévő lakáscélú hitelüket. Ráadásul kedvezményeket is kapnak az ügyfelek, elengedik a folyósítási díjat, az értékbecslési díjat visszatérítik az alapfedezetre vonatkozóan, akárcsak a közjegyzői okiratba foglalás díját legfeljebb 50 ezer forintig, a tulajdoni lap kikérésének a díját sem számítják fel az alapfedezetként szolgáló ingatlan esetében.

Nem volt népszerű

A hitelintézetek az MNB ajánlásának hatására már tavaly is sok adóst megkerestek a fix kamatozású ajánlataikkal, a lapunknak korábban nyilatkozó bankok tapasztalatai alapján azonban elég gyér volt az érdeklődés, kevesen választották a biztonságot. Az ügyfelek az ajánlatok láttán azzal szembesültek, hogy 4-5 ezer forinttal nőni fog a törlesztőrészletük, ha váltanak, ez sokakat eltántorított a fixesítéstől. Az sem hozta meg a kliensek kedvét, hogy a jegybank folyamatosan figyelmeztetett a kamatkockázatokra.

A felmérések szerint azonban az ügyfelek nem igazán értették meg, miről van szó, a többségük például megsaccolni sem tudta, mennyivel nőhet egy hitel törlesztőrészlete, ha egy százalékponttal emelkedik a kamat. Csak minden harmadik válaszoló találta el a helyes megoldást, 45 százalék még tippelni sem mert, a többiek pedig rossz válaszokat adtak.