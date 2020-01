Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megérkezett az áresés - még olcsóbbak lettek a személyi kölcsönök

Olcsóbban lehet személyi kölcsönhöz jutni 2020. januárban, mint egy évvel korábban. Legalábbis akkor, ha 1 millió forintnál nagyobb összeget venne fel valaki, mert a 13 hazai bank ajánlatait összehasonlító Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora szerint a kis értékű hiteleknél az elérhető legkedvezőbb kamat nem változott.

2019-ben mintegy 521 milliárd forint személyi kölcsönt vett fel a magyar lakosság, ami 23 százalékos növekedés az előző évhez képest. A hiteltípus népszerűsége érthető: gyors a hitelbírálat, a kamatok évek óta egyre alacsonyabbak, és akár 10 millió forint hitelhez is hozzá lehet jutni fedezet nélkül, szabad felhasználással. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kölcsön bármire fordítható, ingatlan, autó vagy akár utazás is finanszírozható belőle, de egy sürgős, drága orvosi beavatkozásra is elkölthető.

Ráadásul a személyi hitel átfutási ideje lényegesen rövidebb, mint egy jelzáloghitelé, így ha minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll, valamint az igénylő megfelel a hitelképességi feltételeknek, akkor átlagosan 3-7 nap alatt a számlájára érkezhet a kért összeg.

Mivel a személyi kölcsönnél nem szükséges ingatlanfedezet, a bankok kizárólag az igazolt jövedelem alapján döntenek, a hitelösszeg felső határát pedig a jtm (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) szabály rögzíti. Eszerint 500 ezer forint nettó jövedelem alatt 50 százalék, ezt elérő jövedelem esetén 60 százalék lehet maximálisan a havi törlesztők jövedelemhez képesti aránya. A bankok azonban egyedileg bírálják el az igényléseket, így előfordulhat, hogy az egyik pénzintézetnél több, míg a másiknál alacsonyabb hitelösszegre "elég" ugyanaz a jövedelem.

A 13 hazai bank hitelajánlatait összehasonlító Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora alapján 2020-ban olcsóbban lehet hozzájutni gyorskölcsönhöz, mint egy évvel korábban. A kalkulátor szerint azonban nem minden hitelösszeg esetén történt árcsökkenés, mert míg egy 1 millió forint összegű kölcsönnél a minden közvetlen költséget tartalmazó thm (teljes hiteldíjmutató) egy év alatt nem változott, addig 5 millió forint felvételekor összességében 119 ezer forinttal kevesebbet kell visszafizetnie az adósnak most, mint egy éve - legalábbis akkor, ha a legkedvezőbb ajánlatokat hasonlítjuk össze.



A személyi kölcsönök árazásában jelentősek a különbségek, van, ahol olcsóbban, míg máshol drágábban juthatunk hozzá ugyanakkora hitelösszeghez. A Bankmonitor hitelkalkulátora szerint most januárban a legkedvezőbb és a legdrágább 5 millió forintos hitelek között havi törlesztőben 19 000 Ft a különbség, ami teljes visszafizetésben 5 év alatt 1,2 millió forintot jelent.

Nagy eltérést láthatunk az induló költségnél is, hiszen sok banknál azonnal levonnak az 5 millió forintos hitelből ötvenezer forint folyósítási díjat, míg másutt nem számolnak fel ilyet. A hitelhez kapcsolódó havi költségek sem azonosak: akad bank, ahol a személyi kölcsönhöz szükséges bankszámla 490 forint kiadással jár havonta, míg máshol ez díjmentes. Az előtörlesztés költségeit is érdemes összevetni, különösen akkor, ha ezt kifejezetten tervezzük, mert van ahol díjmentes, míg máshol az előtörlesztett összeg 1 százalékát számítják fel ilyenkor.