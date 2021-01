Megérkezett az legfrissebb kárstatisztika a magyarországi földrengésről

Több mint 350 kárbejelentés érkezett a K&H Biztosítóhoz január elején a pár nappal korábbi földrengések miatt. A károk eddigi becsült összege 27 millió forint, azaz lakásonként átlagosan 75 ezer forint kár keletkezett.

Súlyos pusztítást végzett és halálos áldozatokat is követelt a Horvátországot a múlt év utolsó napjaiban megrázó földrengéssorozat, amely Magyarországon is érezhető volt, jelentős károkat okozva. A K&H Biztosító január 15-éig összesen 361 káresetről kapott bejelentést, melyek közül a legtöbb Somogy megyéből érkezett, de Baranya és Zala is erőteljesen érintett. Az előzetes adatok szerint a károk összege eléri a 27 millió forintot, azaz lakásonként átlagosan 75 ezer forintos kárt okozott a természeti katasztrófa - derül ki a társaság összesítéséből. A legtöbben a belső vakolatok kisebb, nagyobb sérüléseiről, repedéseiről számoltak be.

Még várják a további bejelentéseket

"Egyelőre előzetes adatokról van szó, még érkezhetnek a K&H Biztosítóhoz kárbejelentések, így a földrengés okozta károk összesítését csak ezek beérkezése és elbírálása után lehet elkészíteni" - mondta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese. A földrengéskárok nem túl gyakoriak Magyarországon, de érdemes tudni a földmozgás okozta károkra vonatkozó feltételeket. 2015 ősze óta érvényben lévő szabály szerint a káresemény helyén az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) 5. fokozatát elérő földrengésből adódó károkért áll helyt a biztosító. A korábbi szerződések esetében a határ a 6. fokozat volt, az azt meghaladó földmozgásokhoz köthető károkat térítette meg a biztosító.

Az érintett lakások kárbejelentéseinek túlnyomó része a társaság egyre bővülő szolgáltatásokat nyújtó ügyfélportálján, az úgynevezett okos kárbejelentő alkalmazáson keresztül érkezett. A gyors, online kárbejelentés mellett az azonnali kárkifizetés is hozzájárul a gyors rendezéshez, hiszen a kártérítés megállapított összegének elfogadása pillanatában az meg is érkezik az ügyfél számlájára. "A károsultak egyből megkezdhetik a kár helyreállítását, mivel a szükséges összeg azonnal rendelkezésükre áll majd, ami óriási segítséget jelent, hiszen senki sem szeretné sokáig nézni a földrengés okozta repedéseket, lehullott vakolatot." - tette hozzá a szakember.