Megette az MKB nyereségét a koronavírus

A vállalati hiteleknél gyorsan ráfordult az MKB az új állami konstrukciókra, a lakossági hiteleket viszont lassan vezetik vissza a termékpalettára. A bank veszteséges, de ha nem lenne a vírus, akkor virulna.

A koronavírus-járvány a bankoknak sem kedvez. Az MKB Bank csütörtökön közzétett gyorsjelentése szerint csaknem 3,8 milliárd forintos adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet, a teljes félévben pedig nem egészen 2 milliárd forint lett a mínusz. A hitelintézet közzétett persze úgynevezett korrigált eredményeket is, amelyek nem tartalmazzák a bankadót és a koronavírus-járvány hatásait.

Ha ez a két tétel nem volna, akkor az MKB második negyedéve csupán 700 milliós mínusszal zárult volna, az első félév pedig több mint 7,2 milliárd forintos nyereséget hozott volna. A bankadó 3,275 milliárd forintot tett ki az idén, a Covid-19 hatásra pedig csaknem 6,2 milliárd forintot tartalékolt a bank. Csak a második negyedévben 4,5 milliárd forintnyi extra kockázati költséget jelentett a hitelintézetnek a vírus.

Azért jó hírek is vannak

A járvány hatása a második negyedév második felére már enyhült. A gyorsjelentés szerint mind a lakossági, a vállalati és a lízing üzletágak élénkülni kezdtek május közepétől. A lakossági szegmensben bővülni kezdett a személyi kölcsönök és "babaváró" hitel folyósítása, a kereslet mérsékelt visszaesése ellenére. A teljes hazai bankszektorban csökkent a kereslet a szabad felhasználású hitelek iránt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Sikeresek voltak a prémium-ügyfél akvizíciós kampányok, a privátbanki ügyfélkör- és tevékenység is bővült.

A mindig is főleg vállalati bankként aktívabb MKB már korábban kiemelte, most miután ledobta magáról az Európai Uniós béklyót, és ismét növelheti a mérlegfőösszegét, nagy erőkkel kíván visszatérni a vállalati hitelpiacra. Ennek egyik következményeként részt vesznek az állami gazdaságösztönző programokban, és a különböző hitelprogramokban is. A banknál az NHP Hajrá! és a Széchenyi Kártya hitelek váltak a legnépszerűbbé a nagyvállalati, illetve a mikro szegmensekben. A vállalati betétek is gyorsan növekedtek.

A lízing is viszonylag szépen teljesített. A gyorsjelentés kiemeli: a covid-19 új folyósításokra gyakorolt negatív hatásai ellenére is kiemelkedő a gépjármű- és készletfinanszírozás eredményeket ért el a csoport 2020 első félévében. Alacsony maradt a moratóriumban való részvétel a kiváló minőségű és jól menedzselt ügyfélkörnek köszönhetően. A Nissannal történő együttműködés tető alá hozása pedig új teret nyitott a készletfinanszírozás bővülésére. Az NHP Hajrá lízingkonstrukciói iránt is kiemelkedő az érdeklődés.

Még csökkennek az állományok

A restrukturálási időszak sikeres lezárását követően az MKB Bank 2020 elején a gyors portfolió növekedést és ügyfélakvizíciót emelte stratégiájának középpontjába. A kormányrendeletben szabályozott hiteltörlesztési moratóriumot az MKB is bevezette, a moratóriummal élő vállalati ügyfelek aránya nagyságrendileg 30 százalék körül alakult a második negyedév végén.

A bank az elsők között vezette be az új támogatott hiteltermékeket. A kiemelt támogatású Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel már április 28-a óta elérhető a hitelintézetnél, míg az új Széchenyi Kártya konstrukciókhoz május 18. óta férhetnek hozzá az ügyfelek. Az MKB vállalati hiteleinek állománya 618 milliárd forint volt a negyedév végén, ez 4,69 százalékkal alacsonyabb az előző negyedévinél.

A vállalati hiteleken belül a nem pénzügyi vállalatok állománya 441,7 milliárd forint, ami 6,4 százalékos visszaesés negyedéves alapon, míg éves alapon 3,6 százalékos a csökkenés. A támogatott hitelkonstrukciók megjelenése miatt a hitelkeretek kihasználtsága csökkent a második negyedévben, miután az ügyfelek érdeklődése a gazdaságélénkítő csomagban megjelent új típusú, kedvező kondíciójú, támogatott hitelkonstrukciók felé fordult. A nem pénzügyi vállalatok részére a második negyedévben 25,8 milliárd forintnyi hitelt folyósított a bank, ez 4,23 százalékos, vagyis az MKB esetében növekvő piaci részesedést jelent.

Még reszelgetik a lakossági hiteleket

A moratórium és az MNB-s kamatplafon (fogyasztási hiteleknél a thm maximum az alapkamat plusz 5 százalékpont lehet), bevezetése után az MKB is felfüggesztette számos korábbi hitele értékesítését, ami a lakossági szegmensnél visszavetette a hitelezést. Az MNB-s döntés után néhány héttel indult újra a személyi hitelezés.

A teljes körűen online intézhető személyi kölcsönt június 8-án vezették be a bank meglévő ügyfelei számára. A hitelkártya- és folyószámlahitel termékek átalakítása is megkezdődött, de ezeket még mindig nem forgalmazza a bank. A gyorsjelentés szerint azonban a hitelintézet "a pandémiás időszak kihívásaira reagálva további, az ügyfelek számára kedvező fedezetlen hiteltermékek fejlesztésén dolgozik".

A lakossági hitelek záró volumene az első félév végén 242,8 milliárd forint volt, ez 5,3 milliárd forintod bővülés az előző egyedévhez képest, de kis mértékű csökkenést is jelent a piaci részesedésben. A teljes lakossági hitelfolyósítás a második negyedévben 1,1 milliárd forinttal lett alacsonyabb volt, mint az első negyedévben, 10,4 milliárd forintot tett ki. A teljes új hitel kihelyezés piaci részesedése viszont 32 bázisponttal nőtt.