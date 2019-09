Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megfordult a szél Budapesten

Újból reneszánszát éli a néprajzi tárgyak gyűjtése Magyarországon, így sokan örülhetnek, hogy a Nagyházi Galéria e heti aukcióin népi kerámiák és használati tárgyak is kalapács alá kerülnek. A Villás Galéria szombati festményárverésén többek közt Márffy Ödön és Fadrusz János alkotásaira, míg a tízéves FUGA központ jótékonysági árverésein most először építészeti rajzra és makettra is licitálhatnak az érdeklődők.

Axioart , 2019. szeptember 30. hétfő, 13:08 Fotó: Axioart - Molnár József: Hazafelé (1875)

Október 1-jén és 2-án tartja a Nagyházi Galéria és Aukciósház 245. és 246. árverését. Míg az első napon 19-20. századi festményekre és bútorokra, addig a második napon néprajzi tárgyakra licitálhatnak az érdeklődők. A képzőművészeti anyagból Bornemissza László, Vankóné Dudás Juli és Szász Endre művei kaptak 200 ezer forintnál magasabb kezdőárat.

Az elmúlt évtizedben újból reneszánsza lett a néprajzi tárgyak gyűjtésének. Szerencsére ez már nem az 1970-es évek néprajzi tárgyait - rézmozsár, rokka és petróleumlámpa - jelenti! Az aukción a népi kerámiaművészet remekei szerepelnek: alföldi butellák, erdélyi székely és szász bokályok, kancsók.



Szászkézd, 1810, mázas, sgraffitós cserép, Collection Kádár

Nemcsak művészeti tárgyak kaptak helyet, hanem népi használati eszközök is: gyaluk, mángorlók, csanakok, kolompok és karikás ostorok. Nagy József, az aukciósház festmény-, műtárgy- és néprajzi szakértője szerint az aukció több tétele nemcsak ritkaság, de a népi kerámiaművészet legremekebb alkotása. Ilyen XVIII. századi szász kanták, a székely bokályok, az alföldi feliratos butellák és a ma is használható konyhai kerámiák. Az üvegművészet tárgyai közül kiemelkedik két somhegyi palack és egy porumbáki kancsó.

A népi vallásosság emlékei, az üvegikonok és faszobrok mellett, a ritkaságszámba menő XIX. századi hímzések teszik teljessé az aukció anyagát. A Nagyházi Galéria árveréseit az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően otthonából is nyomon követheti, az első napra itt, a második napra pedig itt jelentkezhet.



Krisztus mint szőlőtő és Szent Haralambios

A Villás Galéria és Aukciósház október 5-én tartja 61. Festmény és műtárgyárverését. Milliós taksát kapott Molnár József olajképe, Márffy Ödön Tavaszi csokra és Fadrusz János Farkasokkal viaskodó Toldija. A festészeti anyagból anyagból külön említést érdemel még Czene Béla Budapesti körképe és Glatz Oszkár leckét író alakja, előbbi 950 ezer utóbbi 650 ezer forintos árat kapott. Az árverés teljes anyaga itt tekinthető meg.

A FUGA Budapesti Építészeti Központ fennállásának 10. évfordulóját ünnepelve programokkal és rendhagyó aukciókkal várja az érdeklődőket. Az árverésre bocsátott műtárgyak választéka éppen olyan sokszínű, mint tízéves intézmény kulturális kínálata: régi filmplakátok, képzőművészeti alkotások, fotók, kéziratok,kották, designalkotások és Magyarországon először építészeti rajzok és makettek kerülnek kalapács alá. A művészek, örökösök, gyűjtők által felajánlott alkotások teljes bevételét a FUGA fejlesztésére fordítják: a mintegy 700 tételből válogató vásárlók a független kultúrát szolgáló művészeti központ következő tíz évének sikerét támogatják, miközben ritkaságok tulajdonosává válnak.

Lucien Hervé: Csillagvizsgáló (India,1955, kikiáltási ár 750 000 Ft), Hahnemühle, Photo Rag Baryta

Október 5-ei árverésen a képzőművészet és fotó anyag kerül reflektorfénybe. Olyan világhírű fotográfusok alkotásaira licitálhatnak az érdeklődők, mint Lucien Hervé, Ujj Zsuzsi, Forgács Péter és Rudolf Hervé. A képzőművészeti szekció legdrágább tétele Kovács Attila szitanyomata és Szurcsik József olajképe. Az aukciót élőben közvetíti az Axioart, itt jelentkezhet az eseményre.

Október 6-ai árverésen design, plakát, érem, kézirat, kotta, könyv és építészet témájú alkotások kerülnek kalapács alá. Az árverés katalógusa itt lesz elérhető.