Meghajtaná a jegybank a hiteltelezést

Egyes bankapiaci szabályok szigorú betartatásától eltekint a piacfelügyelet. A Magyar Nemzeti Bank reményei szerint ez is hozzájárul a hitelezés élénkítéséhez.

Az alkalmazott enyhítések összhangban vannak a jegybank 2020. április 1-jei közleményében részletezett intézkedéssel is, mely szerint az MNB a rendszerszinten jelentős bankok tőkepuffereinek feloldásával támogatja a bankrendszer hitelezési aktivitását, így ezen intézkedés is beépült a körlevélbe az áprilisi tartalommal. Az intézkedések hatására felszabaduló tőke támogatja a bankrendszer hitelezési tevékenységének fenntartását és gazdasági növekedéshez való hozzájárulását - írja közleményben a pénzpiacok felügyeletét is ellátó Magyar Nemzeti Bank.

Az MNB új vezetői körlevelében tájékoztatta a hitelintézeti szektort a felügyeleti tőkekövetelménnyel és tőkeajánlással kapcsolatos átmeneti intézkedéseiről, illetve az osztalékfizetésre, a részvény-visszavásárlásra, valamint a változó javadalmazás kifizetésére vonatkozó korlátok 2021. szeptember 30-ig való fenntartásáról.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2020. december 28-i, illetve 2021. január 8-i határozataival összhangban a jegybank vezetői körlevélben tájékoztatta a hitelintézeti szektort a koronavírus-helyzet miatti újonnan meghozott átmeneti intézkedéseiről.

Eszerint a mindenkor pozitív P2G (tőkeajánlás, capital guidance) értékekkel rendelkező hitelintézetek esetében - a jelenlegi járványügyi és az ezáltal kialakuló gazdasági körülmények fényében - az MNB 2021. december 31-ig eltekint a P2G megsértése esetén alkalmazható intézkedések megtételétől.

Az MNB a körlevélben jelezte azt is, hogy átmenetileg tolerálja a tőkefenntartási puffer (TFP) esetleges megsértését, azonban elvárja, hogy a piaci szereplők 2022. június 30-ig legalább 50 százalékos mértékben, 2023. január 1-jére pedig teljesen feleljenek meg e tőkepuffer követelménynek.

A vezetői körlevél tartalmazza továbbá az MNB 2020. december 28-án közzétett elvárását is az osztalékfizetési korlátozással, illetve a javadalmazási célú részvényvisszavásárlásokkal kapcsolatban.