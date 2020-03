Megint lépett a magyar Spar - itt az új nyitvatartási rend

A Spar és Interspar áruházak hétfőtől péntekig átlagosan 6:30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban, miközben tovább folytatódnak a koronavírus terjedését megelőző intézkedések - jelentette be a kiskerlánc.

A koronavírus-járvány miatt újabb óvintézkedéseket vezetett be a magyarországi Spar.

Az egyik új lépés, hogy a Spar- és Interspar-üzletek átlagosan hétközben - hétfőtől péntekig - jellemzően reggel fél 7-től este 7-ig lesznek nyitva. Szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban - közölte a boltlánc. Az aktuális nyitvatartási rendről a cég honlapján lehet tájékozódni, áruházankénti bontásban.

A cég megváltoztatta az online áruházának működését is. A március 17-től leadott megrendelések kifizetése immár kizárólag előre, online lehetséges. Ezzel a lépéssel szeretnék csökkenteni a kiszállító munkatársak és a vásárlók közötti személyes kontaktus idejét. A döntés nem vonatkozik a már korábban leadott megrendelésekre, azok kifizetése a vásárlók által korábban meghatározott módon történik. A lánc arra kéri a webshop vásárlóit, hogy előre jelezzék a rendeléseik leadása során, ha egészségügyi okok miatt zárt területre kérnének kiszállítást, ugyanis munkatársai veszélyeztetett területre nem léphetnek be. Emellett az online Spar limiteket vezetett be a különböző termékeknél.

Fontos újdonság, hogy március 30-tól az online Spar a megnövekedett rendelésszámra reagálva bővíti az igénybe vehető idősávokat. Hétköznapokon elérhetővé válik egy új időablak, mely a 22 és 23 óra közötti kiszállítást teszi lehetővé.