Mégis kapnak amerikai segítséget a független médiumok

Csaknem 200 millió forintnak megfelelő támogatást ad a washingtoni külügyminisztérium a közép-európai régió médiumainak - tudta meg a Népszava.

Újabb 700 ezer dolláros (nagyjából 198 millió forintos) pályázatot írt ki az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekkel foglalkozó irodája Közép-és Kelet Európai Újságíró Ösztöndíjprogram címmel - értesült a Népszava.

A programra Magyarországról, Bulgáriából, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Lengyelországból, valamint Romániából lehet pályázni, a cél pedig a független médiumok támogatása. Az Egyesült Államok nagykövetségének budapesti képviselete megerősítette a Népszavának, hogy erről a pályázatról Mike Pompeo amerikai külügyminiszter február 11-i budapesti látogatásakor is említést tett.

Két éve a vidéki médiumoknak hirdettek pályázatot

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma - mint ahogyan arról az Index is beszámolt korábban - két éve már meghirdetett egy hasonló témájú pályázatot. Akkor azonban kifejezetten a független magyar vidéki sajtó megerősítése volt a cél. Az "objektív média támogatása Magyarországon" címmel meghirdetett programmal a nyertes lapok, rádiók, honlapok fenntarthatóságát akarták segíteni, valamint a támogatással növelni akarták a médiumok közönségét. A pályázati győzteseket 2018-ban kellett volna megnevezni, de az eredményhirdetés elmaradt.

A magyar külügy ugyanis - az RTL Klub információi szerint - behívatta David Kostelancik ideiglenes nagykövetségi ügyvivőt, mert

a tendert a magyar belpolitikába való beavatkozási kísérletének tekintették. "Ez egy újabb olyan beavatkozási kísérlet a magyar politikába, amelyet az amerikai politikai elit a külföld számára - jöjjön a pénz bárhonnan - nem enged meg" - fogalmazott Gulyás Gergely akkori még frakcióvezetőként egy 2017-es sajtótájékoztatón.

Más a megközelítés

Ezt követően a budapesti amerikai nagykövetség sajtóattaséja, Richard Damstra a Nyomtass te is! hetilapnak azt mondta: semmi sem került le a napirendről, a benyújtott pályázatok alapos vizsgálatát követően az amerikai külügyminisztérium úgy döntött, más megközelítést alkalmaz.

Idén május 24-én meg is jelent a hasonló célkitűzésekkel rendelkező médiapályázat az amerikai külügyminisztérium felhívásában, amelyre június 24-ig lehet jelentkezni. A leírás alapján a független sajtó támogatása mellett cél a szakképzettség fejlesztése is a közép-kelet-európai régióban. A pályázat nyertesei egy minimum két hónapos mentorprogramon vehetnek részt az Egyesült Államokban, ahol a szakmai eszköztárukat bővíthetik, főként a digitális média és az oknyomozó újságírás területén. A résztvevőknek arra is lehetőségük lesz, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek valamelyik amerikai médiumnál.

A program segíti majd egy pénzügyi szempontból fenntartható médiaszektor kialakítását a hirdetési szektor, a piackutatás és közönségkutatás és szponzorprogram révén - olvasható a honlapon. A pályázat győzteseit 2019 októbere és 2020 márciusa között választják majd ki.

Amerikai pénzből indult újra a Szabad Európa is

Január 14-én online formában újraindult a Szabad Európa rádió román és bolgár adása. A rádió működését amerikai állami pénzből, kongresszusi döntés alapján finanszírozzák, az Egyesült Államok törvényhozása által felajánlott pénzalapból.