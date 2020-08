Megjelent a megmentő a Ganz-utód iparvállalatnál

A felszámolás alá került egykori Ganz-cég, a CG Electric Systems Hungary Zrt. dolgozóinak elmaradt bérét kifizette az állami felszámoló a bérgarancialapból. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánította a céget, amelynél már "egy potenciális befektető is megjelent" - írta a társaság közleményében, de befektetőt nem nevezték meg. Mielőbb újraindítanák a gyártást a Mavirnak és a paksi atomerőműnek is beszállító vállalatnál.

A transzformátorokat, motorokat és generátorokat gyártó, valamint ezekhez kapcsolódó szerviz- és fővállalkozói szolgáltatásokat nyújtó CG Electric Systems Hungary Zrt. felszámolási eljárásán fontos ponthoz értek: kifizették a dolgozók elmaradt bérét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből - közölte a vállalat.

A Ganz Villamossági Művek jogutódja az utóbbi években egyre nehezebb gazdasági helyzetbe került. Az indiai tulajdonos Compton Greaves nem tudta finanszírozni a termelést; a problémákat súlyosbították a koronavírus gazdasági hatásai, aminek következtében a 415 dolgozónak a májusi és a júniusi béreknek csupán egy részét tudták időben kifizetni.

"A nemzetközileg is versenyképes, egyedi, magas hozzáadott értékű termékeket gyártó cég egy határozott elképzelésekkel rendelkező potenciális befektető érdeklődését is felkeltette. A befektető nemrég jelentette be, hogy - egyelőre az üzem bérlőjeként - aktív szerepet vállalna a gyártás újraindításának finanszírozásában" - olvasható a közleményben.

Az elmaradt bérek kifizetése a reorganizáció legsürgősebb feladata volt, hiszen a vállalat értékét jelentős részben a felhalmozott szaktudás és tapasztalatok adják - mondta a fejlemény kapcsán Szendrődi István vezérigazgató. A cégvezető hozzátette: a következő lépés a gyártás újraindítása, amelyre - ha a befektetői tárgyalások sikeresen zárulnak - szeptember 1-jén sor kerülhet.

A vállalat felszámolását a bíróság július 7-én rendelte el, a kormány már másnap, július 8-án stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. Így a felszámolását csak az állami felszámoló bonyolíthatja (akinek egyébként lehetősége van arra is, hogy a cég vagyonát nem nyilvános pályázaton értékesítse). Nem mellékes körülmény, hogy a parlament által nyáron elfogadott törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a stratégiailag kiemelt szervezetek vagyonának értékesítésekor az államnak elővásárlási joga legyen. A veszélyhelyzetben elfogadott egyik másik törvénymódosítás szerint a felszámolási eljárás alá került cégek is kikerülhetnek a felszámolásból, annak elindulása már nem jelenti a cég jogutód nélküli megszüntetését.

A CG Electric az 1844-ben Ganz Ábrahám által alapított, későbbi Ganz Villamossági művek néven működő vállalat jogutódja. Fő profilja nagyfeszültségű villamos berendezések - transzformátorok, motorok és generátorok - gyártása, valamint az ehhez kapcsolódó szerviz és fővállalkozási tevékenységek.