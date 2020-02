Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjött a Tesco válaszcsapása - ennyi lesz a legkisebb bér

2020-ban összesen 3,8 milliárd forintot fektet a kiskereskedelmi dolgozók bérfejlesztésére és összesen két alkalommal is emeli a fizetéseket a Tesco-Global Áruházak Zrt., a szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében. Az áruházlánc emellett idén is több mint 4 milliárd forintot fordít a kollégák többek között gyermekvállalási és beiskolázási, jubileumi, egészségügyi és szociális elemeket is tartalmazó juttatási csomagjára.

A mostani emeléssel együtt a Tesco az elmúlt két évben több mint 7,3 milliárd forintot fektetett a munkatársak bérének növelésébe. Gombaforradalom a Tescónál "A szeptemberi emeléssel megvalósuló alapbér már jó kiindulási alap a jövő évi bértárgyalásokhoz. Emellett a Tesco a karácsonyi utalvány mértékét is 10 ezer forintra emelte" - idézi az üzletlánc közleménye Karsai Zoltánt, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökét. "Nagy eredménynek tartom, hogy a munkatársak 85 százalékát érintő bérfejlesztés szeptembertől minimum 10 százalékos lesz" - mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. A láncnál a legalacsonyabb elérhető bércsomag (alapbér, átlagos pótlékok) a cafetériával együtt, az eddigi 215 ezer után 2020. március - augusztus között 275 ezer forint lesz, majd 2020. szeptember és 2021. február 28. között 289 ezer forintra emelkedik. Fontos, hogy ezek bruttó értékek, a nettó egyénenként eltérő lehet az adókedvezményektől és a pótlékoktól függően. Az évi összesen több mint 4 milliárd forintos csomag keretében a Tesco egyebek között díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomaggal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, nyári tábort szervez tescós gyerekeknek, körülbelül 5-6000 fő részvételével évente megrendezi a Tesco Családi és Sportnapokat, karácsonyi és húsvéti utalványt ad, a Tesco Angyal Alapítványon keresztül - amelyet rendszeresen már több mint 1000 munkatárs adományoz, az adományok összegét pedig a Tesco megduplázza - anyagilag támogatja a bajba jutott kollégákat. A 2019-es évben az áruházlánc közel 200 millió forintot fektetett képzésekbe, így több mint 3400 munkatárs vett részt a Tesco Akadémia ingyenes, munkaidőben végezhető kurzusain, OKJ-s és államilag elismert más képesítést adó tanfolyamain.