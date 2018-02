Megjött az adósok szégyenlistája - van bizony meglepetés

Tavaly 266 milliárd forint adótartozás behajtásáról mondott le a NAV a felszámolásokat érintően. A jelentős adóhiánnyal rendelkezők új listájára 76 cég és magánszemély neve került fel, míg egy évvel korábban 260. Gáspár Győző lekerült a szégyenlistáról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a felszámolási eljárások során 266 milliárd forint meg nem térülő adótartozás érvényesítéséről mondott le 2017-ben, 5862 adózót érintően - válaszolta a Napi.hu közérdekű adatigénylésére a NAV. Egy évvel korábban még 637 milliárd forintot meghaladó követelésről mondtak le, 8395 adózónál. A 2016-ös összeg jelentős növekedést jelentett az előző évhez képest, amikor "csak" 157 milliárdot engedtek el. A NAV 2016-os évkönyvéből kiderül, hogy "a várható nemleges megtérülés okán" mondtak le a cégek felszámolási eljárásaiban 637 milliárd forint követelésről.

Százmilliárddal kevesebb adóhiány



Az adóhatóság negyedévente közzéteszi a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók listáit.

A jelentős összegű adóhiánnyal rendelkezők listáján azoknak a neve olvasható, akiknek terhére a NAV az előző negyedévben jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózóknál 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg (és nem állnak csőd- vagy felszámolási eljárás alatt).

Jelenleg ezen a listán - amely a 2017. utolsó negyedévi állapotot mutatja - összesen 76 cég és magánszemély neve olvasható, egy-egy adózó neve akár többször is. Náluk összesen 9,8 milliárd forint adóhiányt és 14,2 milliárd forintnyi bírság- és kamattartozást (jogkövetkezményt) állapított meg a hatóság.

Érdekesség, hogy az egy évvel korábbi, a 2016. utolsó negyedévi adatokat tartalmazó szégyenlistán még jóval több adózó és adósság szerepelt, akkor 260 céggel és magánszeméllyel szemben állapított meg a NAV 58,4 milliárd forint adóhiányt és 71,5 milliárd forint jogkövetkezményt. Azaz jelenleg a nagy adósokkal szemben 24 milliárd forintot követel, míg egy évvel korábban 130 milliárd forintot követelt a NAV.

Volt cég, nincs cég - nincs adótartozás A NAV teljes hátralékállománya az előző évi 2453 milliárd forintról 1648 milliárd forintra (33 százalékkal) csökkent 2016 végére - áll a NAV 2016-os évkönyvében (a 2017-est még nem jelentették meg). A legnagyobb részt a nem működő gazdálkodó szervezetekkel szembeni - nem behajtható, illetve korlátozottan behajtható - hátralék teszi ki, ez az állomány 1962 milliárdról - 735 milliárddal - 1227 milliárd forintra csökkent 2016 végére. Az összes hátralékból 566 milliárd forint tartozást vettek behajthatatlanként nyilvántartásba. 2016. július 1-jével módosult a behajthatatlan adótartozások nyilvántartásának és törlésének rendje.

Az adóslista éllovasa jelenleg a magánszemélyek közül Reither Zoltán, akinél a NAV 668 millió forint adóhiányt állapított meg, amit még 1,3 milliárd forintnyi bírság és kamattartozás is kiegészít. A Budapest XXII. kerületében lakó Reither Zoltánról az is kiderül a Céginfo.hu adatbázisból, hogy több vállalkozásban is megfordult már - akad köztük vagyonvédelmi, építőipari és nagykereskedő is -, s ezek többsége felszámolással vagy kényszertörléssel megszűnt.

Győzike időt nyert

Gáspár Győző neve nem olvasható a nagyadós listán. A zenész-tévés celeb az előző negyedévben még 24 millió forint megállapított adóhiánnyal és 34 millió forint bírsággal és kamattartozással szerepelt a szégyenlistán. Gáspár Győző és családja ellen adócsalás és sikkasztás gyanújával indult eljárás, de decemberben a Kúria hatályon kívül helyezte az első fokon eljáró bíróság ítéletét, és új eljárás lefolytatására kötelezte az adóhatóságot.

Az Észosztás Kft. neve háromszor is olvasható az adóslistán, a cégtől összesen 793 millió forint adót és 1,6 milliárd forintnyi bírságot és kamattartozást hajtana be az adóhatóság. A fertőszéplaki székhellyel és tiszakécskei telephellyel 2009 decemberében bejegyzett cég Észosztás Oktatási Kft. néven működött 2016 májusáig, akkor Észosztás Pályázatíró és Generálkivitelező Kft.-re módosította a nevét. A fő tevékenysége "egyéb oktatás", de bejegyzett tevékenysége például a speciális szaképítés, az épületépítési projekt szervezése és az épülettakarítás is. Működésének első teljes évében, 2010-ben már félmilliárdos nettó árbevétele volt, 2013-ban 1,8 milliárdos, 2015-ben pedig 1,4 milliárd forintos. Azóta nincs az E-beszámoló portálon leadott mérlege a társaságnak. A 2015-ös évet közel 36 milliós adózott eredménnyel zárta, ugyanakkor a kötelezettségállománya megközelítette az 1,3 milliárd forintot. Az Észosztás Kft.-t a tiszakécskei Dobozi Teréz Katalin alapította, majd a szintén tiszakécskei Sárosi Erzsébet érdekeltségébe került - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

Jelentős adóhiánnyal rendelkezők 2017. utolsó n.é. Adózó neve Lakóhely/székhely Megállapított adóhiány (M Ft) Bírság, kamat (M Ft) Reither Zoltán 1224 Bp., II. utca 11. 668,1 1 333,5 Hunyák László 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 4. 640,1 1 135,6 Néró Plus Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12. 610,4 367,7 SPDC Hungary Kft. 1111 Bp., Irinyi József utca 47. fszt. lház. 4. em. 525,2 361,7 Nude-Arts Kft. 1062 Bp., Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. 454,1 916,1 Vadas Miklós 1015 Bp., Szabó Ilonka u. 8. 2 em. 3. ajtó 383,5 810,0 Észosztás Kft. 9436 Fertőszéplak, Arany János utca 13. 793,3 1643,3 Fast Hand Kft. 1141 Bp., Fogarasi út 111. 300,6 630,0 Vastüzép Kft. 1089 Bp., Visi Imre utca 12. 288,1 220,9 Gyurina István Sándor 1181 Bp., Bartók Lajos utca 11/A 283,8 558,1 Nyír-Gabona Transz Kft. 2381 Táborfalva, Árpád utca 49. 254,3 272,9 Gubinszki Zoltán 2700 Cegléd, Dobó utca 2. 248,6 351,8 Lakatos András 1134 Bp., Dózsa Gy. út 132. fszt 5. ajtó 240,3 498,0 Bio-Meat Trade Kft. 1132 Bp., Victor Hugo u 11-15. 228,2 66,4 Seraphine Security Kft. 1119 Bp., Andor utca 21. C. ép. 227,9 164,9

Forrás: NAV

Ismerős nevek a szégyenlistán

A magánszemélyeket felsoroló listán jelenleg közel háromezren vannak, közülük ismerős nevek is előtűnnek. Így például továbbra is adótartozóként tartják nyilván az egykori Ámokfutók zenekar frontemberét, a Kozsó néven ismertté vált Kocsor Zsoltot, a volt Baby Sisters lányegyüttes egyik tagját, Hertelendy Klárát, az ismét bűncselekmény gyanújába került volt politikus Zuschlag Jánost, a 12 milliárdos károkozással vádolt karcagi álbrókert, Dobrai Sándornét (Marcsika) és családtagjait.

A listán több ügyvéd és orvos is szerepel, valamint több tucat külföldi név is olvasható - zömmel kínaiak, akik magyar lakcímre vannak regisztrálva. Szintén tucatnyi, külföldi lakóhellyel rendelkező személyt is adótartozóként regisztráltak, számos ukrajnai, szerb és romániai címmel. A listán 728 az egyéni vállalkozó, és 33 lakcím nélkül nyilvántartott személy neve is olvasható.

A nem magánszemély adótartozókat felsoroló listán jelenleg 1791 cég neve olvasható, köztük számos felszámolás és végelszámolás alatt lévő társaságé. Így felkerült például az egykor szebb napokat látott, felszámolás alatt lévő Styl Ruhagyár Rt., a Transelektro Ganz-Röck Kazán-és Erőművi berendezések Zrt., az Újpest FC. Football Club Kft., a MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft., a Malév Zrt., a Piszkei Papír Zrt., a Minna Tejipari Zrt., a Mélyépítő Budapest Kft., az Electro World Kft., az Ikarus Holding Zrt., a Kézizálog Zrt., a Jeans Club Ruházati Kft., a Palóc Nagyker Kft., valamint az egykor az Alexandra könyves hálózathoz tartozó Pécsi Direkt Kft., Rainbow Üzletlánc Kft., Könyvbazár Kft., valamint a Matias-Borászat Kft. is, mint ahogy a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. is adótartozó.

A kép forrása: Shutterstock.com.

Az Ön kulcsa a Timocom világához, fuvarozás, logisztika, útvonaltervezés: timocom.hu

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK