Megjött az átverős webáruházak listája - érdemes figyelni Black Friday előtt

2017 óta él az a szabály, amely szerint a súlyos jogsértést elkövető webáruházakat a fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi egy listán. Idén negyedével több online bolt követett el vétséget, mint tavaly ilyenkor - írja a blokkk.com.

Az erre vonatkozó (453/2016. számú) kormányrendelet alapján súlyos hiba egy webáruház tevékenységében, amikor például a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a vásárlót az előírt adatokról, vagy a vásárlás pontos feltételeiről. Súlyos vétség az is például, ha a vásárló a webáruház hibája miatt az őt megillető 14 napos elállási jogával nem tud élni - olvasható a kereskedelmi szakblogon.

A tájékoztatási hiányosságok közé tartozik például, ha egy webáruház elhallgatja a nevét, székhelyét, postai címét, telefonszámát, telefaxát, elektronikus levelezési címét, ahová a fogyasztó a panaszait címezheti, a teljesítés, így a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő feltételeit, a panaszkezelés módját. De kötelező az elállási nyilatkozatminta feltüntetése is a webáruház honlapján, és tájékoztatást kell adni a kellékszavatosság és a termékszavatosság, vagy éppen a jótállás feltételeiről is. A súlyos hibaként felsoroltak zömében adminisztrációs kötelmek.

Black Friday-re meghízott a széltoló webáruházak száma

A súlyosan jogsértő webáruházak itt elérhető listája a bejegyzés összeállításakor 646 online boltot tartalmazott, a Black Friday akciósorozat környékén (november 15, 22 és 29 a naptári sorozatszám mostanság). Ez jócskán több, mint egy évvel korábban, hiszen 2018-ban november 23-án 514 simlis webáruházból állt a lista.

A kimutatás szerint 498 webáruház kijavította a hibáját, ami úgy egyébként minden vétkes webáruház számára kötelező. Még jó, hogy ezt szépen jelöli a lista, na de mi lesz a többivel, kérdezhetnénk.

A bírságok is szállingóznak, azzal, hogy az ismételt jogsértést elkövető webáruház esetében a fogyasztóvédelmi bírság alsó határa 200 ezer forint (a fogyasztóvédelem más területein csak 15 ezer forint, emiatt volt is vita, persze nem azért, hogy a nagyobb, hanem hogy a kisebb összeg legyen hatályos a webáruházakra is). A kkv webáruházakat első alkalommal csak kötelezik a hiba kijavítására (ez általános szabály), de második alkalommal jöhet a pénzbírság. És bármilyen csekély a hiba súlya, az nem lehet kisebb az említett 200 ezer forintnál. Jelenleg 35 megbírságolt webáruház van a listán - figyelmeztet a blokkk.com.