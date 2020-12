Megkérdezték: mikor lesz munkaszüneti nap december 24.?

Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert "érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét" - válaszolta írásbeli képviselői kérdésre az innovációs miniszter parlamenti államtitkára. A választ a 444.hu közölte.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete évek óta szorgalmazza december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. A kereskedelemben dolgozók számára kiemelten fontos lenne, hogy az egész évi megfeszített munka után ennek a szektornak a munkavállalói is végre együtt tölthessék ezt a napot a családjaikkal, szeretteikkel. Jézus Krisztus születésének napjának munkaszünetté nyilvánítása nem lenne egyedülálló, hiszen néhány

éve már Nagypénteken is zárva tartanak az üzletek - írta Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdésében, amit Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszternek nyújtott be.

A Mikor nyilvánítják munkaszünetté december 24. napját? címmel feltett képviselői kérdésre Schanda Tamás, az innovációs tárca parlamenti államtitkára válaszolt, és ebből kiderült, hogy soha nem lesz munkaszüneti nap - írta meg a 444.hu.

Schanda előbb kiigazította Gurmait, hogy a keresztény világ meghatározó része december 25-én emlékezik a megváltó, Jézus születésére, ami Magyarországon is munkaszüneti nap. Majd közölte, hogy a számok azok számok:

A jelenleg is érvényben lévő munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a versenyképességet és GDP-kiesést is okozna, érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételeit is

- írta Schanda Tamás államtitkár.