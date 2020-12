Meglepetés karácsonyra - temérdek aukción licitálhat a jövő héten!

A műtárgy-kereskedelemben a december az egyik legerősebb hónapnak számít. Jövő héten szinte minden este lesz valamilyen aukciós esemény, ahol a gyűjtők műalkotásokra, műtárgyakra és könyvekre licitálhatnak. Azok, akik karácsony közeledtével valamilyen jótékony célt szeretnének támogatni, két aukción is vásárolhatnak.

December 7-én zárul a Villás Galéria karácsonyi kamaraárverése, ahol festmények, műtárgyak, bútorok, ezüstök és könyvek kerülnek kalapács alá. Az árverés legdrágább tétele egy kortárs alkotás lesz. Ef Zambó István A világ kreatív alapja című olajképe 220 ezer forintos kikiáltási árat kapott.

Hétfő este 19 óráig adhatják le licitjüket az Axioart karácsonyi plakátaukcióján. Olyan kultfilmek plakátjai szerepelnek az anyagban, mint a Majmok bolygója, A halálosztó (Terminátor), A nyolcadik utas: a Halál, Pink Floyd - A fal, West Side Story, Mary Poppins és Ének az esőben. A teljes anyag itt tekinthető meg.

A papírrégiségek szerelmesei ritka könyvekre és kéziratokra licitálhatnak az Abaúj Antikvárium 98. (Maradj otthon!) árverésén. Az egyik legizgalmasabb tétel Liszt Ferenc autográf, tintával írt, aláírt francia nyelvű levele, amit bizalmas barátjának, lelki atyjának Hugues-Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) francia katolikus pap, filozófus, abbénak a francia értelmiség egyik kimagasló alakjának, a katolikus liberalizmus korai képviselőjének írt.

December 8-án zárul az Élménylelő Ifjúsági Egyesület online, jótékonysági aukciója. Az aukció célja az Élmény Tár Tanoda, esélyteremtő közösségi tér fenntartásának támogatása. Az Élmény Tár hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyerekeket mentorál. Olyan közösségi teret alkottak meg a fenntartók, ahol a szegénységben élő gyerekek és családjaik lehetőségekhez juthatnak, fejleszthetik készségeiket és elfogadásra, megértésre, támogatásra, szeretetre találnak. Az aukción befolyt összeget a Tanoda rezsire, családsegítésre, sport- és fejlesztő terápiás programokra kívánja fordítani. A teljes katalógus itt érhető el.

December 8-án tartja a Városfal (Opera) Antikvárium 511 tételt felvonultató könyvárverését. Az aukciót az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően akár otthonában is nyomon követheti.

Szintén december 8-án zárul a Nagyházi Galéria Festmények a Saphier-gyűjteményből címet viselő árverése. A sokszínű kínálatban olyan nevek szerepelnek, mint Czóbel Béla, Rippl-Rónai József, Kunffy Lajos, Zemplényi Magda és Marosan Gyula. Az ismert nevek mellett a beazonosításra váró tételek is roppant izgalmasak! Ha egy pillantást vetünk az ismeretlen magyar festő Akt muskátlis ablak előtt című alkotására, felsejlik a festő kvalitása. Tökéletesen komponált kompozíciót és érzéki színhasználatot láthatunk. A festmény 160 ezer forintos indulóárat kapott.

December 9-én zárul a Műgyűjtők Háza online árverése, ahol festményekre, grafikákra és műtárgyakra licitálhatnak az érdeklődők.

Igazi gyűjtői darabokat tartogat a Showroom online aukciója, ahol olyan alkotók modern grafikáira licitálhatnak az érdeklődők, mint Maurer Dóra, Hencze Tamás, Molnár Vera, Nádler István, Hopp-Halász Károly, Lantos Ferenc, Gellért B. István és Fajó János. Az aukció december 10-én este 7 órakor zárul.

December 10-én tartja a BÁV karácsonyi online aukcióját, ahol órák, ékszerek, műtárgyak és festmények kerülnek kalapács alá. Az óraszekció sztárja a 2,8 millió forintról induló De Beers Talisman darab lesz, amely első ránézésre inkább tűnik egy művészeti alkotásnak, mint karórának (lásd nyitókép). Az egyedi, ikonikus design egyértelműen jelzi, hogy az óra, a világ elsőrangú gyémántszakértő és -kereskedő cég alkotása (a kikiáltási ára 2,8 millió forint).

Az online aukció anyagának összeállításakor az értékes, akár befektetésre is alkalmas ajándékot keresők számára kedveztek a BÁV szakértői. A nagy márkák rajongói licitálhatnak többek között egy Bulgari gyűrűre vagy Nina Ricci briliánsokkal ékített fülbevalójára. A drágakövek közül most is a gyémánt játssza a főszerepet, a kollekció bővelkedik a klasszikus karácsonyi ajándékokban, hiszen ki ne örülne egy elegáns briliáns függős nyakláncnak, egy buton fülbevalónak vagy egy gyémánt karkötőnek? Azok, akik inkább a színes drágakövek iránt rajonganak, a mindig népszerű zafír mellett most egy 7 karátnyi smaragddal és további 11,3 karátnyi briliánssal díszített lenyűgöző nyakékre is licitálhatnak.

Akik az ünnepi asztalra keresnek fényűző terítéket, bőséges választékot találnak az aukciós anyagban empire, art deco és szecessziós ezüst gyertyatartókból, tálcákból, különböző kínálókból és cukordobozokból. A stílusos használati tárgyakat keresők közül biztosan sokakat elvarázsol majd a fiatal női alakot formázó art deco asztali lámpa. A műtárgyak szerelmeseit ezen felül klasszikus porcelánok és kerámiák is várják.

A BÁV karácsonyi online aukciója festményanyagának gerincét a modern képek alkotják. A kollekció meghatározó darabja Nádler István Firenze című festménye. Nádler műveit az egymásnak feszülő ellentétek egyensúlyhelyzete, geometria és gesztus jellemzi. Firenze című, a Háromszögek sorozatából származó képére 1,2 millió forintról indul.

December 11-én zárul az V. Jótékonysági kortárs művészeti aukció a Transzplantációs Alapítvány javára. A jótékonysági árverés célja: a járványhelyzet következtében nehéz anyagi helyzetbe került, szervre váró- és szervátültetett gyermekeket nevelő családok támogatása. A teljes katalógus itt érhető el.

December 13-án 17 óráig licitálhatnak az Axioart karácsonyi aukcióján, ahol Swarovski tárgyak és műtárgyak kerülnek kalapács alá.

Szintén aznap zárul az Axioart karácsonyi festmény és grafikai aukciója. Többek között Scheiber Hugó, Kádár Béla, Perlrott Csaba Vilmos, Aba Novák Vilmos és Vajda Lajos festményeiért és grafikáiért is érdemes lesz harcba szállni. A teljes katalógust itt lehet megtekinteni.