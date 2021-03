Meglepő termék forgalma száguld az egekbe a járvány nyomán

A korlátozások nyomán sokkal több könyv fogy a Vaterán, mint a normál időszakban, az online piactér felhasználói egyértelműen inkább olvasnivalót keresnek, és a használt köteteket részesítik előnyben, hiszen ezeket tudják a legjobb áron megrendelni.

A koronavírus-járvány kitörése óta a világon átlagosan 35 százalékkal több időt töltenek olvasással a pandémia előtti időszakhoz képest, és továbbra is a papírkönyveket favorizálják a legtöbben, az e-könyvek és hangoskönyvek jóval kevésbé népszerűek - derül ki a Global English Editing adataiból. Ezt a trendet támasztják alá a Vatera online piactér forgalmi adatai is, amelyek szerint 2020 májusa óta minden egyes hónapban mintegy 20-40 százalékkal több könyvet vásároltak a Vaterán, mint a járvány előtti hónapokban.

Az eladott köteteknek kevesebb, mint 2 százaléka tankönyv vagy szótár, tehát túlnyomó többségében olvasnivalót keresnek maguknak a felhasználók. Az viszont egyértelműen látszik, hogy igyekeznek spórolni: az online piactéren gazdát cserélő könyvek 85 százaléka használt kötet, és csupán 15 százaléka új.

Az online piactéren azért váltak különösen népszerűvé a könyvek a járvány alatt, mert az itt elérhető köteteket ugyanúgy lehet házhozszállítással vagy csomagpontos átvétellel kérni, mint amikor egy új könyvet rendel valaki egy webáruházból.

A legtöbben papírkötetket rendelnek a Vateráról, méghozzá főként regényeket, történelmi, társadalomtudományi témájú műveket, illetve gyermek-, és ifjúsági irodalmat. A legtöbben egyesével rendelnek olvasnivalót a Vateráról, ami nem meglepő, hiszen böngészés közben könnyen lehet érdekességekbe futni, legyen szó akár egy brutalista építészet történetét bemutató művészeti kötetről, vagy olyan klasszikusokról, mint Rejtő, Verne, Jókai, Mikszáth, Kosztolányi vagy a Delfin-könyvek. Egyébként közel sem csak retró művekből áll a kínálat, általában Háy János, Krasznahorkai László, Esterházy, Szabó Magda, Vámos Miklós, Kepes András és szinte az összes kortárs író művei is megtalálhatók a folyamatosan változó kínálatban.

A Vaterán egyébként rengeteg könyvcsomagot is kínálnak a hirdetők - néhány ezer forintért hozzá lehet jutni például sci-fi, horror vagy éppen romantikus tematikájú gyűjteményekhez. Mivel sok antikvárium is árulja termékeit az online piactéren, elérhetők teljes életművek, igény szerint akár több száz kötetes, hagyatékból megmaradt gyűjtemények is vannak az oldalon.

A legmenőbb könyvek az online piacon A regények közül a nyolcvankötetes Jules Verne-kollekciókat vették meg a legdrágábban (250 ezer, illetve 200 ezer forintos áron), 150 ezer forintért talált gazdára Rejtő Jenő Albatrosz-kiadású köteteinek gyűjteménye. Egy kicsivel olcsóbban, 120-130 ezer forintért vették meg a Jókai-összest, illetve két sci-fi kollekciót, amelyek a Star Wars, illetve a Dűne világában játszódó köteteket tartalmaztak.

Szép számmal érhetők el képregények is a Vaterán, főként a húsz-harminc évvel ezelőtti kiadványok keresettek: ötvenezer forintért akár a nyolcvanas évek népszerű Kockás füzeteinek teljes kollekcióját is megvehetjük. A gyermekkönyvek közül a Klasszikus Walt Disney mesék sorozatában kiadott Merida, a bátor kötet a rekorder, ezért 186 ezer forintot fizettek ki, de a Szörny Egyetem történetét tartalmazó könyvért is kiadtak 144 ezer forintot.