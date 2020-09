Meglepő dolog derült ki a "kiváló minőségű" járványkórházról

Nagy hírveréssel és a költségek eltitkolásával felépítették a koronavírus-járvány első hullámában a kiskunhalasi mobil járványkórházat. A kormány szerint "kiváló minőségű és felszereltségű kórház" még egy beteget se fogadott, most kiderült: téliesíteni kell. A város a szennyvízrendszert korszerűsíti.

Téliesíteni kell a kiskunhalasi mobil járványkórházat- tudta meg az ATV Híradója Harangozó Tamástól.

Az MSZP frakcióvezető-helyettese az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának keddi ülésén Pintér Sándor belügyminisztertől a miniszteri meghallgatás keretében azt kérdezte: átvette-e már a büntetés végrehajtás a tavasszal rekordidő alatt felépült kiskunhalasi mobiljárványkórházat.

A belügyminiszter Harangozó Tamás kérdésére azt válaszolta: "Nem, a kórház a kiskunhalasi Semmelweis Kórház üzemeltetésében van." Majd hozzátette, a konténerkórházat még téliesítenie kell.

A múlt héten a Halasinfo.hu arról számolt be, hogy a város tízmillió forintból átépítteti a kiskunhalasi börtön területéről érkező szennyvíz elvezetését szolgáló vezetékeket, cserélik a szivattyúkat és a teljes vezérlést. Elkerülhetetlenné vált a korszerűsítés azért, hogy a területen lévő két intézményben, a börtönben és a mobil járványkórházban keletkező szennyvizet biztonsággal el tudják vezetni - írta a lap.

Mérnöki bravúr és kiváló minőség

A mobil kórházat a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén húzták fel rekordidő alatt: "mérnöki bravúrral, két és fél hét alatt készült el a kiskunhalasi járványügyi kórház, amely igazolja, hogy ilyen rövid idő alatt is lehet kiváló minőségű és felszereltségű kórházat építeni" - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár április 21-én Kiskunhalason, az intézmény átadásán, alig egy hónappal azután, hogy Orbán Viktor bejelentette a kórház építését.

Titok mennyibe kerül

Harangozó Tamás - ahogy korábban más ellenzéki képviselők is - kíváncsi volt arra is, hogy mennyibe került a kórház felépítése, de Pintér Sándor azt mondta: fejből ezt nem tudja, majd utána néz és megírja. A kormány képviselői korábban arra hivatkozva, hogy a járvány elleni védekezés alap kerete felülről nyitott, nem közölték, hogy kinek, mennyit fizettek a mobil kórház felépítéséért és felszereléséért. (A Napi.hu is megkérdezte az operatív törzset tavasszal az építési költségről, de nem válaszoltak. A kivitelezők között ott volt az egyik állami beszerzéseken sikeres építőcég, a WHB Kft.)

A kórházról a napokban nyilatkozott Szepesvári Szabolcs, a kiskunhalasi kórház főigazgatója, azt mondta: a járványügyi előrejelzések szerint hamarosan meg kell nyitni a kiskunhalasi mobil konténerkórházat.

A kórház 150 beteg befogadására alkalmas. A 3100 négyzetméter alapterületű, 225 konténerből álló épületegyüttesben 36 kórtermet alakítottak ki. Ezekből 16 az alacsony, 16 a közepes kockázatú és 4 a súlyosabb állapotban lévő betegek kezelését szolgálja - írta áprilisban az MTI.