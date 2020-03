Meglepő lépést tett a Vodafone

A Vodafone a családdá válás kiemelten fontos időszakában 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is. A Magyarországon idén nyáron induló program keretében a többlet kedvezményt akár örökbefogadó szülők is igénybe vehetik - közölte a telekommunikációs cég.

A Vodafone 2025-re a világ legjobb munkahelyévé szeretne válni a nők és a férfiak számára egyaránt - így szól a vállalat globális célkitűzése a következő öt évre. A Vodafone Magyarország március elején jelentette be legújabb esélyegyenlőségi kezdeményezésének hazai elindítását, amelynek keretében az újdonsült családoknak nyújtanak támogatást.

A vállalat esélyegyenlőségi programjai keretében minden kollégának azonos lehetőségeket kínál a karrier és a családi élet terén egyaránt, idén júliustól a szülői szabadságra távozó fél partnere számára is. Amennyiben az anya veszi igénybe a szülési szabadságot akkor az apa részére, ha pedig az apa van otthon a babával, akkor az anya részére 16 hét 100 százalékos fizetett szabadságot biztosít gyermekük születését követően.

A vállalat mindezeken felül a szülési szabadságon lévő kollégái juttatását kiegészíti a gyermekgondozási támogatás és a szülési szabadság előtti munkabér különbözetével. A program célja, hogy senkinek se kelljen lemondania az együtt töltött időről a gyermek születését követő érzékeny időszakban. A kezdeményezés feltételei vonatkoznak az örökbefogadó szülőkre is - derül ki a cég közleményéből.

A vállalat is felismerte azt a problémát, amelyre az elmúlt évek kutatásai felhívják a figyelmet: míg a nők a karrierjükben érezhetik úgy, hogy nem tudják igazán megmutatni, mire képesek, addig a férfiak ugyanezt élhetik át, amikor bővül a család - mondta Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója.

Négygyermekes anyukaként és vállalatvezetőként pontosan tudom, milyen sok múlik azon, ha egy munkahely támogatóan áll a családalapításhoz, és nem várja el, hogy az ember kompromisszumot kössön a szakmai fejlődése és a magánélete között. Mi a Vodafone-nál hiszünk abban, hogy mindenkit azonos lehetőségek illetnek meg

- tette hozzá a vállalatvezető.

A Vodafone közleményéből kiderül, hogy a cégcsoport számos globális kezdeményezést vezetett már be a munka és a családi élet egyensúlyának fenntartása érdekében. Ezek egyike a 2017-ben ReConnect néven, Magyarországon is bevezetett nők munkaerőpiacra való visszatérését segítő program, amelynek keretében már vezetői tapasztalattal rendelkező, többségében női munkavállalókat hívnak vissza a munka világába, akiknek gyermekvállalás vagy vállalkozói tevékenység miatt évekig szünetelt a karrierje. A visszailleszkedést képzésekkel és rugalmas munkaidős lehetőségekkel is támogatják.