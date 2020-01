Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő tény a közműszámla-tartozásokról - hiába alacsony a rezsi

Hiába vannak a magyar rezsiköltségek a legalacsonyabbak között egész Európában – ez így van a hat-hét évvel ezelőtti kormányzati árcsökkentések óta -, ennek ellenére a magyar családok jelentős részének így is nehézségeket okoz a számlák fizetése. Az Eurostat egy napokban kiadott jelentése szerint 2018-ban a magyar háztartások kilencedének volt elmaradása a közműszámlákkal, ami uniós összevetésben a hátsó harmadba helyezi az országot - írja a G7.hu.

Görögországhoz vagy Bulgáriához képest még kifejezetten jól állunk, hiszen ebben a két országban a 30 százalékot is meghaladja a fizetési késedelembe esők aránya. A szlovákoknál, a cseheknél és a lengyeleknél viszont mindenhol sokkal alacsonyabb ez a mutató. Csehországban csak 2,1 százalék, ami a második legjobb arány az EU-ban - olvasható a portálon.

Pedig ezekben az országokban jóval drágább a háztartási áram és gáz, mint Magyarországon. A gázért igazából már mindenhol többet kell fizetni, mint itthon, mivel 2018 végén az ezen a listán jelentős hazai kitermelésüknek köszönhetően sokáig egyedüliként előttünk álló Romániát is előzte Magyarország.

A nemrég frissített Eurostat adatok szerint 2019 első félévében nálunk 3,5 eurócent volt egy kilowattórányi gáz, miközben Szlovákiában ugyanez 4,5, a lengyeleknél 4,7, a cseheknél pedig 5,9, azaz kétharmadával több, mint itthon. Svédországban több mint háromszor olyan sokba kerül a gáz, mint nálunk.

Hasonló a helyzet az áram esetében is. Ezen a listán az uniós országok közül a második helyen állunk, csak Bulgáriában olcsóbb a villamosenergia, mint itthon. Még Romániában is 20 százalékkal többet kell fizetni, míg Szlovákiában másfélszer, Csehországban kétszer drágább egy kilowattórányi fogyasztás.

Hogy mégis miért ennyire magas az elmaradásban lévők aránya. A magyarázat vélhetően az, hogy ha valaki megszorul hónap végén, akkor szinte biztosan az elsők között teszi félre a rezsiszámlákat, ezeknél van ugyanis a legkisebb kockázata és költsége egy esetleges - nem kiugróan hosszú - késésnek.

Bár a szolgáltatók felszámolnak késedelmi kamatot, ennek mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal, ami ugye jelenleg 0,9 százalék. Tehát ha valaki egy hónapot késik egy 10 ezer forintos gázszámlával, az nagyjából 8 forintjába kerül, illetve rosszabb esetben még egy oldalanként 23 forintos fizetési felszólítást is kiszámláz az állami rezsiholding. A kamat áramtartozás esetén is ennyi, bár ott 226 forint is lehet egy felszólítás. Már ha papíralapú, az elektronikus ugyanis csak hatvan.