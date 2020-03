Megőrjítik a számlák? Ennek a változásnak nagyon fog örülni

Digitalizáció terén le vannak maradva a magyar cégek, ami rengeteg időt vesz el. A nyílt bankolás forradalmi változást hozhat a számlázásban.

Több mint 120 ezer kis- és nagyvállalkozás életét könnyítheti meg az K&H Bank és a Számlázz.hu közös autokasszája - hangzott el a két cég sajtótájékoztatóján.

A Számlázz.hu az úgynevezett nyílt bankolás bevezetését követően tudott banki rendszerekre csatlakozni. A nyílt bankolásra pedig a psd2 szabályok tavaly szeptemberi bevezetését követően nyílt lehetőség. Ez azt jelenti, hogy harmadik félnek számító, külső szolgáltatókat is be kell engedniük a bankoknak a saját rendszereikbe, ha ezt kérik. Az ilyen szolgáltatóknak persze meg kell felelniük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) követelményeinek is.

Digitális kőkorszak

A vállalkozások digitális fejlettsége Magyarországon nemzetközi összehasonlításban alacsony: a 28 uniós tagállam közül a 23. helyen állnak a magyar cégek. Egy 2019-es felmérés szerint az elektronikus információcserét csak a cégek 14 százaléka használja, ezzel az utolsó helyen áll az ország az EU-ban, a közösségi média használatában a 22., a nagy adathalmazok kezelésében a 27, a felhőalapú szolgáltatások használatában pedig a 22. helyen áll az ország.

Az adminisztrációra rengeteg idő megy el a digitalizáció hiánya miatt. Magyarországon egy átlagos cég erre 277 munkaórát fordít, miközben a digitálisan fejlett Észtországban ez az idő csak 50 óra évente. Az uniós átlag 149 óra, ehhez képest is csaknem kétszer annyit kell adminisztrálnia egy cégnek időben számolva. A magyarországi cégek 99 százalékánál dolgozik olyan munkavállaló, akinek a feladatait automatizálni lehetne és 81 százaléknál dolgozik olyan adminisztrációs munkatárs, aki szintén automatizálható munkát végez.

Napi négy órát spórolhat

Holott az adminisztráció a leginkább automatizálható folyamat, a Számlázz.hu program is ebben tud segíteni. Ez a szolgáltatás összeköti a bankszámlát a számlázást menedzselő programmal. A cégek díjbekérőt küldhetnek a partnereiknek, és ha beérkezik a számla ellenértéke, akkor a rendszerben automatikusan kifizetett állapotra vált a számla státusza.

A kézzel kitöltött számlatömbök rendszere persze ezzel nem szűnik meg, de sok időt meg lehet spórolni. A program indulása óta több mint ezer K&H-s ügyfél szinkronizálta a számláját az autokassza szolgáltatással. A NAV július 1-től szigorítja a vállalkozásoknál az adatszolgáltatást, emiatt is fokozódik az érdeklődés a digitális számlázó szolgáltatás iránt.

Ez év közepétől már nem csak a 100 ezer forint fölötti, de az összes számlát be kell küldeniük a cégeknek az adóhatóság rendszerébe, amelynél a vevő egy másik vállalkozás. 2021 közepétől pedig az összes kibocsátott számlát be kell majd küldeni, bárki is a vevő.