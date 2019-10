Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megrendítő változás a magyar ásványvízpiacon

Csődvédelembe menekült az egyik legnagyobb hazai ásványvízgyártó, az Aquarius-Aqua Kft. A cég egyik ügyvezetője-résztulajdonosa korábbi sajtóinformációk szerint belekeveredett a kecskeméti számlagyáros ügybe.

Csődeljárás alá került október 15-étől a ceglédi székhelyű Aquarius-Aqua Kft. - adta hírül a Cégközlönyre hivatkozva a 24.hu. A cég forgalma az elmúlt két évben meghaladta a 15 milliárd forintot, az adózott profit - papíron - 310-510 millió forint között mozgott az utolsó öt évben, azonban a kötelezettségállománya 2018 végén már meghaladta a 12,7 milliárd forintot.

A jelenleg 183 dolgozót foglalkoztató kft. Aquarius és Veritas néven ásványvizeket, Watt Energy néven energiaitalt is gyárt. Honlapja szerint a részesedése a hazai ásványvízpiacon mintegy 30 százalékos, beszállítója - saját márkás termékekkel is - nagy élelmiszeripari láncoknak. (A cég közlése szerint az éves gyártott volumen több mint 200 millió darab palack.) Az albertirsai kúttal és palackozóval rendelkező társaság társult vállalkozása a pet-palackokat újrahasznosító Recy-Pet Kft. is - derül ki a Céginfo.hu adataiból

A vállalkozással kapcsolatban három büntetőjogi intézkedést mutat a cégnyilvántartás. Előbb a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, aztán a NAV Bűnügyi Igazgatósága, végül a Baranya Megyei Főügyészség büntetőjogi intézkedést tett, és még nem zárult le egy 2016-ban indított ügy is - írta a 24.hu.

Korábbi sajtóhírekből kiderül, hogy a cég képviselője belekeveredett a kecskeméti számlagyáros ügybe. Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 2018-ban emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 50 személlyel - 47 férfivel és 3 nővel - szemben, akik 2011 és 2016 között úgynevezett körhintacsalás módszerével, belföldi és uniós cégeket felhasználva egy számlázási láncot hoztak létre, amivel a költségvetésnek több mint 4,2 milliárd forint kárt okoztak - írta a Napi.hu. Az Aquarius-Aqua ügyvezetője, P. Tamás 2016-ban előzetes letartóztatása is kerül a Figyelő akkori információi szerint.

