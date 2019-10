Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszállja az adóhatóság a temetők környékét

Mécsesárusokat, virágkereskedőket, koszorúkészítőket és ajándékboltokat vesz célkeresztjébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelgő halottak napja (november 2.) és a halloween (október 31.) előtt.

Budapest mellett az ország több megyéjében is megkezdődtek a vizsgálatok, a revizorok a virágkereskedőket, a koszorúkötőket, a mécsesárusokat, az ajándékboltokat ellenőrzik - mondta el a Magyar Nemzetnek a razzia részleteiről Kis Péter, a NAV szóvivője. Az ellenőrzések célja, hogy kiderítsék, a gazdasági szereplők átadják-e vásárlóiknak a nyugtát, a számlát, megfelelően használják-e online pénztárgépüket és bejelentették-e alkalmazottaikat. Adott esetben szóba kerülhet a kínált áruk eredete is. A virág- és mécsesárus kitelepüléséket is ellenőrzik.

A NAV szezonálisan rendszeresen ellenőriz kiskereskedőket: nyáron például a lángososokat, Valentin-napkor az ajándékboltokat ellenőrzik.

Tavaly egyébként csak a fővárosban egymillióan mentek ki a temetőkbe.