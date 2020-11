Megszólalt a Covid-vakcina fejlesztője: jövő télre állhat vissza az élet a normális kerékvágásba

A BioNTech gyógyszeripari vállalat vezetője szerint az új vakcinák már nyárra jobb járványhelyzetet teremthetnek, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba, de ennek az a feltétele, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni oltást - írja az MTI londoni tudósítója.

A BioNtech és a Pfizer gyógyszergyártó csoport e hónap elején bejelentette, hogy közösen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az eddigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján meghaladja a 90 százalékot.

Az oltóanyag már akkor is drámai mértékben csökkentené a koronavírus-járvány terjedését, ha 50 százalékos lenne a hatékonysága - mondta Ugur Sahin professzor, a BioNtech társalapítója és vezérigazgatója a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai-közéleti magazinműsorána.



Idén télen még nem lesz jobb a vírushelyzet



A próbák során nem jelentkeztek olyan mellékhatások, amelyek miatt szüneteltetni kellett volna az oltóanyag tesztelését. Azok a vizsgálati alanyok, akik egyáltalán valamilyen kellemetlen hatást tapasztaltak, legfeljebb enyhe vagy mérsékelt fájdalmat éreztek néhány napig az oltás beadásának helyén, illetve szintén enyhe vagy mérsékelt, rövid ideig tartó hőemelkedésük volt.

A BioNTech vezetője szerint a mostani tél "még kemény lesz", az új vakcina ezen a télen még nem gyakorol jelentős hatást a fertőzési számokra.

Ha továbbra is minden jól megy, a vakcinát kifejlesztő két cég az idei év végén, a jövő év elején megkezdi az oltóanyag kiszállítását. Sahin professzor szerint a cél az, hogy áprilisig több mint 300 millió adag vakcina kerüljön forgalomba, és ennek már lesz érezhető kezdeti hatása a járvány terjedésére.

Nyáron már komoly hatása lesz a vakcinának

A jövő nyár beköszöntéig viszont már komoly hatás várható, annál is inkább, mivel a nyár egyébként is segíti a járvány terjedésének megfékezését - mondta a BioNtech vezérigazgatója, aki szerint mindennél fontosabb, hogy a jövő őszi-téli időszak kezdetéig magas oltottsági arányt lehessen elérni. Sahin bízik abban, hogy ez megtörténik, különös tekintettel arra, hogy számos más vállalat is fejleszt oltóanyagokat.

Mindezek alapján jövő télre az élet visszatérhet a normális kerékvágásba - idézte a professzort az MTI.

Lehet, ismételni kell majd az oltást

Arra a kérdésre, hogy az oltás a beadás után mennyi ideig maradhat hatékony, a BioNtech vezetője azt mondta, hogy ennek megállapítására még vizsgálatokat kell folytatni. Az sem okozhat komoly gondot, ha időről időre, például évenként esetleg meg kell ismételni az oltást, de az is lehet, hogy csak két- vagy ötévente kell újraoltani a lakosságot - tette hozzá a szakember.

Sahin professzor hangsúlyozta azt is, hogy nem tart valószínűnek olyan mértékű mutációt, amely drámai mértékben módosítaná a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírus szerkezetét.