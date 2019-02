Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszűnik egy magyar tévécsatorna közel 12 év működés után

Március 31-én megszűnik a DoQ, a dokumentumfilmek csatornája. Az elmúlt napokban a Telekom és a UPC is tájékoztatta előfizetőit, hogy kínálatukból március végével kikerül a csatorna.

A DoQ csatorna 2007. őszén indult, akkor még az IKO Media Group zászlaja alatt, majd többszöri tulajdonosváltást követően a Tematic Media Group-nál talált ismét szakértő gazdára. 2015. áprilisában a csatorna sugárzása HD minőségre váltott, és a magyar hangsáv mellett 3 idegennyelvű is megjelent, ezzel is jelezvén a törekvést a nemzetközi terjesztésre. Ez sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket - tudta meg a dtvnews.hu

Csüllög Sándor, a Tematic Media Group terjesztési igazgatója a portálnak így kommentált: "Sajnálattal kell közölnöm, hogy a jelen piaci helyzet nem kedvez a DoQ csatorna további sugárzásának, így a SC DOQ Media TV SRL, a DoQ csatorna jogtulajdonosa azt az üzleti döntést hozta, hogy a csatorna műsorszolgáltatását megszünteti. Kérjük minden kedves néző megértését, és ezúton is köszönjük, hogy az elmúlt közel 12 évben rendszeresen figyelemmel kísérték a csatorna műsorait."