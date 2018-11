Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszüntetné bankszámláját? Akkor erről tudnia kell!

Az Azénpénzem.hu több olvasója is arról számolt be, hogy hiába ment be a bankba és számolta fel írásban bankszámláját, ez követően további pénzt követelt tőle a hitelintézet. A hátralék azután esetenként jókora summára hízott.

Az idén már hat hónap után díjmentesen szüntethető meg a bankszámla. A törvénybe bekerült: amennyiben a keretszerződés módosítása a bank által biztosított valamely szolgáltatás megszüntetésére irányul, a feleknek egymással el kell számolniuk, így különösen az ügyfél által előre fizetett díjakkal. Ez esetben a pénzforgalmi szolgáltató a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult, az elszámolással összefüggésben pedig nem számíthat fel díjat, költséget vagy más fizetési kötelezettséget.

A bankok valóban csak a fél éven belül megszüntetett számla esetén alkalmaznak extra költséget - írta a pénzügyi portál. Sokan azonban mégis arra panaszkodnak, hogy képtelenek megszüntetni bankszámlájukat. Az Azénpénzem.hu-nak olvasója is jelezte, hogy bement a fiókba, és tanulván a különböző "rémtörténetekből", írásban számolta fel már nem kellő folyószámláját. Később azonban mégis kiderült: a bank további összegeket követel tőle.

Fontos tudni, hogy a számlát csak írásban és az adott bank saját nyomtatványát használva lehet megszüntetni. Az "ottfelejtett" bankszámlákból ugyanis akár milliós tartozás is gyűlhet.

A lényeg röviden: a számla megszüntetéséről megszületik a szerződés, az ügyfél kérésére átutalják az ott levő pénzt, majd ezt követően rögzítik az átutalás díját. Mivel ezután észlelik, hogy tartozás van a számlán, azt így már nem lehet felszámolni. A legfontosabb: célszerű az összeget mielőbb kifizetni - szól a jó tanács.