Megújult több Spar-üzlet

Több mint 1,5 milliárd forintból újította meg négy újabb üzletét a Spar - írja közleményében a cég.

A kiskereskedelmi lánc idén nyáron négy vidéki szupermarket áruházát korszerűsítette. A Spar Magyarország modernizációs programja során átalakított üzletei korszerű és kényelmes környezetben, széles kínálattal, kényelmi termékekkel és a Spar to Go éttermek hideg és meleg ételválasztékával várják a vásárlókat - jelentették be.

Érden a Diósdi út 46. szám alatti üzletet fejleszették: a 422 millió forintból átépített üzletben 25 kolléga gondoskodik a vevők kiszolgálásáról, tágasabb lett az eladótér és kicserélték a bútorzatot. A modernizált üzletben csökkentett fogyasztású LED-lámpa- és hűtésrendszer biztosítja az alacsony energiafelhasználást, a vásárlást önkiszolgáló pénztárak gyorsítják.

Modernebb homlokzatot kapott a Sárvár, Laktanya utca 32-44. szám alatti szupermarket is, amely 451 millió forintból újult meg. Itt takarékos hűtőbútorok és a környezetkímélő világítást vezettek be, valamint a kiszolgálópult sorban egy Spar to Go-pult is bekerült.

A szigetvári vásárlók napi bevásárlását teszi kényelmesebbé július 4-től a József Attila utca 212-214. szám alatti modernizált Spar szupermarket, amelyre 181 millió forintot költöttek. Új bútorokkal látták el a zöldség-gyümölcs-részleget, valamint az Enjoy-termékcsalád egy hűtőpultot is kapott.

A szegediek július 11-től kereshetik fel újra a Csillag tér 6. szám alatti, kívül-belül megújult szupermarketet. A 497 millió forintos beruházásnak köszönhetően az újragondolt üzletben önkiszolgáló kasszák segítik a gyors bevásárlást, a komfortosabb vásárlói élményről pedig olyan átalakítások gondoskodnak, mint az új hűtők, illetve a zöldség-gyümölcs és pékáru részlegek modern bútorai.