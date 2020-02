Megúszták a leépítést a Dunaferr-dolgozók

Sikerült megállapodni a szakszervezetekkel, így elhalasztják a tavaly bejelentett leépítést a Dunaferrnél. Béremelést is kapnak a dolgozók - írja a hvg.hu.

Tavaly októberben jelentett be az ISD Dunaferr Zrt. egy 350 fős leépítési szándékot. A polgármester is csak a tárgyalási szándékát tudta kifejezni, hogy csökkenteni tudják a károkat, ahogy a szakszervezet is reménykedni tudott csak, hogy a tervből végül nem lesz valóság.

Most úgy tűnik, ez bejött, hiszen a Dunaferr ma bejelentette, hogy a tervezett 350 fős leépítést visszavonja és 2020 december 31-éig nem jelent be új csoportos létszámleépítést - mondta a hvg.hu-nak Molnár László a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetője.

Sőt, május elsejétől 3,4 százalékos alapbérfejlesztést is kap alanyi jogon az összes dolgozó, míg júliustól újabb 6,8 százalékos alapbérfejlesztés jön. A béren felüli juttatások is emelkednek júliustól, mégpedig az átlagos éves bérfejlesztés mértékével.

Molnár szerint a fordulatot a szakszervezetek együttes fellépése, illetve az a tény, hogy sokan kezdtek el más munka után nézni.