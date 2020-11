Megváltozik a magyar boltok nyitvatartása szerdától - komoly tumultus jöhet

Ma délelőtt Orbán Viktor bejelentette: a koronavírus-járvány megfékezése érdekében este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalmat vezetnek be Magyarországon. Az intézkedés miatt jelentősen módosul a hazai boltok nyitva tartási ideje, így a vásárlásra fordítható időkeret is csökken. A Pénzcentrumnak Vámos György nyilatkozott a részletekről.

A miniszterelnök hétfői bejelentése értelmében szerda 0 órától kijárási tilalom lép érvénybe Magyarországon, amely alapján este 8 és hajnal 5 óra között kizárólag munkába járás miatt, illetve rendkívüli esetekben hagyhatjuk el otthonainkat. Orbán Viktor emellett azt is bejelentette, hogy minden üzletnek (kiskereskedelem és szolgáltatóipar is) 19 órakor be kell zárnia, hogy mindenki haza tudjon érni este 8-ra.

Az intézkedés miatt jelentősen módosul a hazai boltok nyitva tartási ideje, így a vásárlásra fordítható időkeret is. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a portál megkeresésére elmondta:

A mérvadó mindig az, ami a Magyar Közlönyben megjelenik jogszabály formájában. Ugyanakkor a bejelentés egyértelmű, a boltoknak 19 órakor be kell zárniuk. Sem a forgalomra vonatkozóan, sem a boltokban esetlegesen megnövekvő vásárlói létszám alakulására vonatkozóan nem kívánunk előrejelzéseket tenni. Mindehhez meg kell várnunk az első értelmezhető tapasztalatokat.

A Pénzcentrum iparági forrásokból úgy értesült, lehet, hogy tumultus alakul ki a boltokban, főként a most induló karácsonyi rohamban. A legtöbb hazai élelmiszerlánc üzletei este 8 és 9 óráig vannak nyitva, de akadnak szép számmal olyanok is, melyek csak este 22 órakor zárnak; és akkor az éjjel-nappali boltokról még nem is beszéltünk.

Mindezek esetében, az új nyitva tartási idő azt jelenti, hogy a vásárlásra fordítható időkeret akár 20 százalékkal is csökkenhet, a 24 órában nyitva tartó non-stop boltok esetében pedig akár 50 százalékos is lehet a visszaesés. Tehát azok a vásárlók, akik eddig este 7 és hajnali 5 óra között vásároltak, most majd az engedélyezett idősávot terhelik majd, ezzel pedig akár komolyabb tumultusok is kialakulhatnak, különösen a kasszáknál.