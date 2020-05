Megváltoztak a magyarok vásárlási szokásai

Az online vásárlás meghaladta az összes egyéb költési formát az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány hatására, nőtt a virtuális élmények iránti igény, ugyanakkor a magyarok mintegy 60 százaléka tart az online visszaélésektől - derül ki a Mastercard friss felméréséből.

A 15 európai országban - köztük Magyarországon -, és 7500 ember megkérdezésével készült felmérésből kiderült, hogy a magyarok több mint egyharmada elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit online, mint az elmúlt hetekben. Az európaiak 57 százaléka válaszolta ugyanezt.

Míg az európaiak 30 százaléka, addig a magyarok 17 százaléka a korábbinál több pénzt költ virtuális élményekre. A megkérdezett magyarok 40 százaléka használ streaming szolgáltatást, a fitnesz edzések és az online múzeumlátogatás mellett a lakosság körében a stand-up előadások és az online koncertek is nagyon népszerűek - írták.

A felmérés alapján Európában 36 százalékkal nőtt az alapvető cikkeket online vásárlók száma, emellett a legnépszerűbbek a könyvek (32 százalék), a hajvágó eszközök (19 százalék) és a fitnesz eszközök (13 százalék). A magyarok körében az első helyen a könyvek (23 százalék), a konyhai eszközök (21 százalék), a hajfestékek és az informatikai eszközök (12-12 százalék) állnak.

Az emberek Európa szerte az otthonukban töltött plusz időt új, online készségek elsajátítására is használják: a magyar válaszadók 39 százaléka bankolt most először online, 25 százalék ismerkedik a főzéssel, a harmadik legnépszerűbb új online tevékenység pedig a tanulás. A trend egyébként már az elmúlt hetekben is a kártyás és online vásárlások felé fordult a járvány alatt.

Az európaiak 87 százaléka, a magyarok 91 százaléka figyel arra, hogy mit és hol vásárol online, vagyis a magyarok még óvatosabbak e téren. Míg az európaiak 65 százaléka aggódik amiatt, hogy online visszaélés áldozatává válik, addig a magyaroknak csak 59 százaléka. Az online fizetés biztonsága érdekében az európai megkérdezettek négyötöde lehetőség szerint ismerős kereskedőknél vásárol, ez az arány a magyaroknál 84 százalék. Az európaiak 80 százaléka ellenőrzi a webhelyeket vagy vásárlók véleményét, a magyar arány 85 százalék - írta a Mastercard.