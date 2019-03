Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan az első nagy nyertese a debreceni BMW-gyárnak

A Garancsi István többségi tulajdonában lévő Market Építő Zrt. nettó 22,3 milliárd forintért végezheti el a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetének bel- és csapadékvíz elvezetéséhez szükséges földmunkákat, az engedélyeztetési eljárással együtt - adta hírül a 24.hu.

A debreceni önkormányzat közbeszerzésén ajánlatot nyújtott be a Duna Aszfalt Zrt. és a He-Do Kft. is, de ajánlatukat érvénytelennek nyilvánították, így végül Garancsi cégét hirdették ki győztesként - derül ki a Közbeszerzési Hatóság honlapjára feltöltött dokumentációból. Alvállalkozóként az OK Bau Kft.-t jelölték meg, ez a cég szintén a Market-csoport tagja - írta a lap.

Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly júliusban jelentette be, hogy a BMW gyárat épít a Debrecen melletti 400 hektáros területen. A beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, a gyárral ezer új munkahelyet teremt a német autógyártó. A magyar kormány 12,3 milliárd forint támogatást ad a multinacionális vállalatnak.

A kormány több mint 135 milliárd forintot hagyott jóvá a BMW-gyár területéhez kapcsolódó út-, vasút- és infrastruktúra kiépítésre.

