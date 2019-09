Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megverné a szuperkötvényt az Erste

A részvénybefektetések felé terelné az ügyfeleket az Erste kis összegű rendszeres megtakarításokkal. 12-féle programot kínálnak, nagyobb a kockázat, de a lakossági állampapírokénál magasabb hozam is összejöhet.

Kétszáz évvel ezelőtt alapították az Erste Sparkassét Bécsben, a fő célja az volt a pénzügyi intézménynek, hogy a legszegényebbeket megtakarításhoz juttassák - mondta Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója a bank sajtótájékoztatóján. Az első ügyfél egy 16 éves lány volt. A cél akkor az volt, hogy kis összeget félretéve megtakarításhoz juttassák a lakosságot. A mostani Erste Future programmal ugyanez a cél - hangsúlyozta a bankár.

Többféle program

Az ügyfelek nem tudták, hogy az Ersténél nem csak klasszikus kereskedelmi banki szolgáltatásokat, de értékpapír-szolgáltatásokat is el lehet érni - mondta Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szerették volna elérni, hogy a klienseknek jusson az eszükbe az Erste, ha a tőzsdén szeretnének kereskedni, vagy valamilyen opciós és más szofisztikáltabb értékpapír-szolgáltatást vennének igénybe.

A részvény típusú befektetések hosszabb távon minden más befektetést megvertek az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján. Ebbe a programba havonta néhány tízezer forinttal is be lehet szállni, és az ügyfelek maguk határozhatják meg, mennyire kockázatos portfóliót állítanának össze. Ha tartós befektetési szerződést (tbsz) köt vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára vásárolnak az ügyfelek értékpapírt, akkor kamatadó-kedvezményt is kaphatnak.

Összesen 12-féle befektetési csomag van az Erste Futures programban. A pénzintézet most 1300 milliárd forintnyi vagyont kezel, ebből 13,44 százalékot tesznek ki az értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek. Ez az Erste-csoporton belül nemzetközi szinten is kiemelkedő adat. A rendszeres megtakarítással rendelkező ügyfelek aránya viszont alig éri el a 2 százalékot, ezen a téren az osztrákok, a csehek és a szlovákok is megelőzik Magyarországot.

Befektetésijegy-logika

A 12-féle befektetési csomag a befektetési alapok logikáját követi, vegyes alapok, részvények, kötvények vannak bennük. Van egyebek között zöld, fejlődő piaci, globális részvény, egészségügyi tematikájú, vagy fejlett piaci csomag is. Ezzel a termékkel nem a Magyar Állampapír Plusszal (MÁP+) versenyezne az Erste. A MÁP+ kiváló termék, ha valaki kockázatmentesen szeretne hozamot elérni - mondta Cselovszki. Az Erste Futures programmal hosszabb távon - több mint tíz év - igyekeznek magasabb hozamot elérni, mint a lakossági állampapírok.

Az alapok forintosak, de gondolkozik az Erste azon is, hogy ezekkel szemben eurós vagy dolláros befektetéseket is létrehozzon. Ingatlanalapok már kaphatók az Ersténél dollárban és euróban is.