Megy a kavarás Andy Vajna milliárdos örökségével

Májusig Vajna Tímea, a néhai filmmogul és kormánybiztos Andy Vajna özvegyének tulajdonában volt a milliárdos vagyont jelentő cég birodalom központi cége, de ez most egy Las Vegas-i cég tulajdonába került.

Május közepe óta már nem közvetlenül Vajna Tímea a tulajdonosa az AV Perfect Kft.-nek, amelyik Andy Vajna központi holding vállalata volt: idekerült a különböző érdekeltségeit összefogó AV Investments Kft., amikor halála előtt néhány héttel átszervezte a cégbirodalmát. Az örökléssel kapcsolatban eddig az volt a legfontosabb kérdés az, hogy ez a cég kihez kerül - kezdi cikkét a G7 legújabb cikkében.

Andy Vajna vagyonáról fontos tudni, hogy tartalmazta az évente milliárdos hasznot hozó állami kaszinókoncesszióval rendelkező érdekeltségeket is, és papíron a TV2 Csoportot is, de tartoztak bele ingatlancégek is. A másfél évvel ezelőtti variálások révén az AV Investments egy amerikai vállalathoz, a Cinergi Pictures Entertainment Inc.-hez került, az AV Perfect Kft. pedig ez utóbbi cégnek a többségi részesedését szerezte meg a filmügyi biztos halála előtt.

A tranzakció során a Vajna-cégbirodalmat 155 millió dollárra értékelték fel, és a cégiratok alapján most is nagyságrendileg ennyit érhet, legalábbis az AV Perfect a saját részesedését a Cinergiben 130,5 millió dolláros, azaz jelenlegi árfolyamon közel 41 milliárd forintos értéken tartja nyilván - írja a portál.

Papíron ezt a vagyont örökölte meg az itthoni hagyatéki eljárás lezárása után Vajna Tímea, akit tavaly októberben be is jegyeztek az AV Perfect Kft. egyedüli tulajdonosaként. Most viszont a vállalat tulajdonost váltott, és egy márciusban alapított Las Vegas-i céghez, a VMT Holdings LLC-hez került. Erről csak annyit tudni, hogy két vezetője: Vajna Tímea és az a Samuel Russell Falconello, aki korábban Andy Vajna amerikai üzlettársa volt.

Érdekesség még a cégstruktúra átalakításában, hogy nem adásvétellel adták át az AV Perfectet, hanem Vajna Tímea nem vagyoni hozzájárulásként adta a cégnek. Ez alapján a G7 szerint részben az özvegy lehet az egyik tulajdonosa az amerikai társaságnak is. Vélhetően - ahogy korábban Andy Vajna esetében ez már előfordult -, ezúttal is csak cégjogi, esetleg adózási okok állhatnak a tranzakció mögött.

Közben Vajna vagyonát már széthordták: a TV2 Csoportról az derült ki, hogy azt már korábban áttrükközték Vida József és Gál Miklós birtokába, akik egyaránt Mészáros Lőrinc bevált emberei. A valószínűleg legtöbbet érő kaszinóbizniszt pedig az idén májusban szerezte meg Garancsi István, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf.