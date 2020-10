Mekkora jövedelemre van szükség, hogy kiaknázzuk a kamatkedvezményeket?

Vajon mekkora nettó igazolt jövedelemre van szükség ahhoz, hogy olcsóbban vehessünk fel személyi kölcsönt - 150, 250, esetleg 400 ezer forintra? Melyik hitelintézetnél kaphatunk több kedvezményt a pénzünkért? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu pénzügyi szakportál elemzői.

A hiteligénylésnek számos feltétele van, ezek közül az igazolt nettó jövedelem az egyik legfontosabb. Ez határozza meg, hogy mekkora hitelösszeget vehet fel valaki, illetve sok esetben azt is, hogy milyen kamatra számíthat a futamidő alatt.

A Bank360.hu szakértői azt vizsgálták meg a személyi kölcsön kalkulátor segítségével, hogy melyik banknál milyen jövedelmi és egyéb feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy a lehető legmagasabb kamatkedvezményt igénybe lehessen venni.

Hogyan tehetünk szert kamatkedvezményre személyi kölcsönnél?

Kamatkedvezmény több módon is kapható személyi kölcsön igénylésnél.

1. Minél magasabb havi nettó jövedelem igazolása

A hitelpiac általános jellemzője, hogy minél magasabb havi nettó jövedelmet tud valaki igazolni, annál kedvezőbb feltételekkel vehet fel kölcsönt. Ez szinte minden banknál így van, abban azonban lehet eltérés, hogy mekkora jövedelemre van szükség a kedvezményekhez.

Több bank 250 ezer forintnál húzta meg ezt a határt: ide tartozik többek között az Erste Bank, a CIB Bank, a Takarékbank és az UniCredit Bank is. A K&H Banknál 300 ezer forintot kell igazolni, a Budapest Banknál és a Raiffeisen Banknál viszont a legmagasabb elérhető kamatkedvezményhez nettó 400 ezer forintos jövedelemre van szükség. A személyi kölcsön igénylésnél elfogadott jövedelem típusokról itt olvasható részletes összefoglaló.

Hiteligénylésre természetesen ennél alacsonyabb jövedelemmel is van lehetőség; a bankok általában 100-150 ezer forint között határozzák meg az elvárt minimum jövedelmet - ezek a feltételek a Bank360.hu hitelkalkulátorával is ellenőrizhetők.

A Cetelem kivétel az összehasonlítható pénzintézetek között, mivel az igazolt jövedelem nem befolyásolja a THM-et, viszont a hitelösszeg és a futamidő igen. Alapesetben 400 ezer és 7 millió forint közötti hitelösszegnél a THM 11,43 százalék, kivéve, ha 3 millió forintot veszünk fel 60 hónapos futamidőre - ebben az esetben december végéig 5,75 százalék, januártól pedig 6,87 százalék a THM.

2. A magas jövedelem önmagában nem mindig elegendő

A jövedelemigazolás mellett a kamatkedvezményhez több esetben arra is szükség van, hogy az igazolt jövedelem ahhoz a bankhoz érkezzen, amelyik a kölcsönt folyósítja. Alacsonyabb kamat érhető el a Budapest Banknál, a K&H Banknál és a Raiffeisen Banknál is, több intézet pedig eleve kötelezővé teszi a számlanyitást a hiteligényléshez.

Ha egy hitel miatt átvisszük a jövedelmünket egy másik bankhoz, akkor viszont érdemes kalkulálni a számlahasználat díjával is, hiszen éves szinten több tízezer forint különbség is lehet az egyes bankszámlacsomagok költségei között - hívja fel a figyelmet Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője. Ez különösen akkor számít, ha egy hosszú futamidejű lakáshitellel kötelezzük el magunkat.

3. Az igényelt hitelösszeg is módosíthatja a kamatot

Több bankra jellemző, hogy a kamatkedvezményeket egyszerre több feltétel is alakíthatja. A jövedelem mellett ilyen a felvett hitelösszeg - az OTP Banknál ez az elsődleges tényező, de szintén fontos az Erste Banknál és az UniCredit Banknál is. Emellett a felvett hitelösszeg december 31-ig - a 2020. végéig érvényes THM-plafon miatt - a Takarékbanknál felvett személyi kölcsönök kamatát is befolyásolja.

A hitelösszeg és a kamat mértéke általában fordított arányban állnak egymással, vagyis minél nagyobb hitelösszeget igényel valaki, annál alacsonyabb kamatra számíthat. A Takaréknál ugyanakkor ez december 31-ig éppen fordítva van: ahogy nő a hitelösszeg, úgy nő a kamat is. E szerint 2020. év végéig a Takarékbanknál az alábbi feltételek érvényesek:

Jövedelemátutalással:

300 ezer és 1 millió forint között a THM 4,47-4,54 százalék,

1-8 millió forint között a THM 5,34-5,37 százalék.



Jövedelemátutalás nélkül:

300 ezer és 1 millió forint között a THM 3,53-3,63 százalék,

1-8 millió forint között a THM 5,18-5,22 százalék.



Januártól a hitelösszeg már nem fog számítani, az igazolt jövedelem és a bankhoz érkező jövedelem viszont igen.

4. Nem mindegy, milyen hosszú a futamidő

A kamatot ritkább esetben a futamidő hossza is befolyásolhatja. A Takarékbanknál például év végéig minél rövidebb futamidőt választ az igénylő, annál olcsóbb a hitel. A Bank360.hu körképe szerint 300-999 ezer forintot 36 hónapos futamidőre akár 3,53 százalékos THM-mel is fel lehet venni, ugyanekkora hitelösszeg 84 hónapra azonban 3,63 százalékos THM-mel érhető el. Egymillió forint feletti hitelösszegnél az elérhető legalacsonyabb THM év végéig 5,18 százalék 36 hónapos futamidőre, 84 hónapra pedig 5,22 százalék. 2021. január 1. után viszont a futamidő hosszától függetlenül alakulnak a kamatlábak.

Ugyanaz a termék, eltérő szempontok

A személyi kölcsön az egyszerűbb hitelkonstrukciók közé tartozik, hiszen a kamat a futamidő alatt végig fix, a felhasználást pedig nem kell igazolni a bank felé. Ettől függetlenül láthattuk, hogy a hitelbírálatnál nem minden esetben ugyanazok a szempontok érvényesülnek. Van olyan bank, ahol elegendő havi nettó 250 ezer forintot igazolni a maximálisan elérhető kamatkedvezményhez, míg máshol ehhez 400 ezer forintra van szükség. Emellett az igényelt hitelösszeg és a futamidő is eltérően befolyásolhatja a kamatlábat az egyes hitelintézeteknél. Éppen ezért fontos, hogy az igénylés előtt hasonlítsuk össze az elérhető ajánlatokat, és a saját igényeinkhez, illetve jövedelmi helyzetünkhöz viszonyítva találjuk meg a kedvező ajánlatokat.