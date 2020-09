Mekkora üzlet rockzenésznek lenni? Vallott a Tankcsapda

Büszkék vagyunk arra, hogy sok területen reformerek vagyunk a magyar zenében, az üzleti működést is megújítottuk – mondták a Tankcsapda tagjai a Portfolio.hu-nak. A zenekar 500 fő alatti koncertekkel próbálja a kieső bevételeket pótolni, és részt vesz az államilag támogatott raktárkoncerteken is.

A Tankcsapda zenekar tagjaival - Lukács László (basszusgitár, ének), Fejes Tamás (dob) és Sidlovics Gábor (gitár) - készített interjút a Portfolio, ebből egyebek mellett kiderül, hogy a zenekar ötlete volt jó tíz évvel ezelőtt a CD-ik alacsony árú, benzinkutas terjesztése, mivel szerettek volna leválni a kiadókról, amelyekkel elégedetlenek voltak.

Először kiröhögték őket



"Úgy éreztem, hogy mindent mi csinálunk, ők csak szűrik, cenzúrázzák a zenekart. Keresni kellett egy alternatívát, hogy ha mi önálló lemezkiadóvá válunk, akkor hogyan fogunk terjeszteni. Akkor már elkezdtünk tárgyalni a Mollal, kézenfekvő volt, hogy kössük össze a két dolgot. Szerintem eleve elhibázott volt a kiadók stratégiája, hogy egy 99 forintba kerülő CD-nél próbáltak mesterségesen 3500-4000 forintos árat fenntartani. Feltettem a kérdést, hogy akkor hova lett a maradék 3200-3300 forint? Mert mi biztos nem keresünk annyit. Amikor megkérdezték, mennyiért kellene adni a CD-t, én azt mondtam, hogy szerintem 990 forintért, mert az a lélektani határ, amit még rááldoznak az emberek.

Akkor először kiröhögtek, majd amikor megcsináltuk, akkor mindenki minket szidott, három-négy évre rá pedig mindenki 990 forintért kezdte árulni a lemezeit és mindenkinek nőttek az eladásai" - nyilatkozta Fejes Tamás dobos, a Tankcsapda Music Kft. társügyvezetője, aki a zenekar üzleti ügyeit is menedzseli.

Az olcsó CD nagyon bejött Az olcsó CD-kkel lemezeladási csúcsokat döntöttek, a MAHASZ-lista első tizennégy helyén a Tankcsapda állt. "Abban az időben másfél év alatt eladtunk nagyjából 150 ezer CD-t, ami brutális mennyiség volt. Olyan, mintha a hőskorban bakelitből eladtak volna egy-másfél millió darabot".

Félezres koncertekkel turnéznak

A járványhelyzet miatt a Tankcsapdának sem volt áprilistól augusztusig egyetlen koncertje sem. Azóta sok tervet készítettek, "most annyi tűnik biztosnak, hogy leszerveztünk 20-25 olyan koncertet, melyek az 500 fő alatti kategóriába esnek" - mondta Sidlovics Gábor, hozzátéve, hogy ezzel azért a kieső bevételeket nem pótolhatják.

A járvány alatt alkalmazkodtak a helyzethez, sok tartalmat gyártottak, online formában adtak koncertet profi minőségben, a rajongóknak virtuális "tehetségkutatót" szerveztek, új dalokat és videókat gyártottak, közben többször is segítettek a válsághelyzetben kórházaknak, rászorulóknak.

Ja, és bármennyire is fájt a sok megkeseredett trollnak a két autósmozis koncertünk, azt gondolom, igenis nagy dolog volt megcsinálni

- mondta Fejes Tamás. (A kormány a koronavírus-járvány első hullámában korlátozásokat vezetett be, így tilos volt a zenés, táncos rendezvények megtartása is, de május végén, két napra a kormány rendeletben engedélyezte az autós könnyűzenei koncerteket, akkor, amikor a Tankcsapda adott két ilyen koncertet. Később, júniusban a kormány újabb autós koncertek megrendezését tette lehetővé - a szerk.)

A zenekar rész vesz az államilag támogatott raktárkoncert-projektben is, őket is megkeresték, amit köszönnek szépen. "A Tankcsapdát is megkeresték, hogy vállaljuk-e, nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy nem, hiszen ez a támogatás nem csak rólunk, hanem az embereinkről is szól. Köszönjük szépen!"

Mekkora üzlet ma Magyarországon rockzenésznek lenni?

A lap újságírója megkérdezte azt is a zenekartól, hogy mekkora üzlet ma Magyarországon rockzenésznek lenni, amire ugyan pontos választ nem kapott, de az kiderült, hogy ehhez egy jó üzleti modell kell, amelyben újító volt a Tankcsapda, és ma már őket másolják más zenekarok.

"Attól függ, hogy csinálod, milyen az üzleti modelled. Ez egy kicsi, tízmilliós piac, ráadásul eleve a rockzene egy szűk szegmens. Én azt gondolom, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz bennünket, mert ezen a piacon bő harminc éve jelen tudunk lenni. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy eladtuk magunkat, csak a pénzért csináljuk, mostanában meg párhuzamot vonnak a zenekar és a politika között, pedig soha nem politizáltunk és nem is fogunk.

Azt gondolom, hogy mi reformerek vagyunk, megreformáltuk nem csak a CD-ipart, hanem az egész zenekari működtetést Magyarországon. Ma már sok zenekar a mi modellünk alapján működik, de mindig azok kapják meg a kritikát, akik először változtatnak. Ezektől a kritikáktól nem félünk, szerintem jó úton járunk, az elmúlt húsz év minket igazol" - mondta el Fejes Tamás.

Nem szponzoraik vannak, hanem együttműködő partnereik

Kezdetben még a zenekarnak kellett felhajtani a szponzorokat, de ma már válogathatnak köztük. "Együttműködő partnereink vannak. Ez nem arról szól, hogy kapunk több millió forintot, amit elköltünk, hanem mondjuk kapunk üzemanyag-támogatást vagy CD-terjesztési lehetőséget, piát vagy autót, amivel turnézhatunk. Ezeknek köszönhetően valamit vissza tudunk adni a közönségünknek, olcsóbban tudjuk adni a jegyet vagy a CD-t például. Természetesen ezért nekünk valamit adnunk kell cserébe, ezért előfordul, hogy ha például egy videoklipet forgatunk, akkor egy Mol-benzinkút meg fog jelenni, vagy ha egy turnéfilmet készítünk akkor a turnébuszunk, hiszen hálával tartozunk a partnereinknek. Ha valakinek ez szúrja a szemét, az egy álszent majom" - nyilatkozta Fejes Tamás.