Melyik a legjobb ágymatrac? - Mutatjuk a teszteredményeket

Hatszor annyiba is kerülhet egy egyszemélyes matrac, ráadásul az olcsóbb sokkal jobban vizsgázott – derült ki egy friss tesztből. A toplistába bekerült a Dormeo, a Jysk és az Ikea terméke is. Utóbbi matracai között is nagy különbség van minőségban és árban is. Matrackörkép a Bukszától.

Újabb mindennapos otthoni tárgy ment tesztelésre: harminckilenc matracot vizsgált laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködésben. A hab-, latex és rugós, egy-, és kétszemélyes matracokat többek között alátámasztás, nedvességáteresztő képesség, pontrugalmasság, magasságmegőrzés és tartósság szempontjából tesztelték. Ki nyerte a szárítógépek versenyét? - megjött a teszt eredménye A végeredmény szerint (fizetős tartalom) az élbolyban megtalálható többek között a Domeo, a Jysk, az Ikea és a Tempur matraca is. Hatod annyiért is lehet venni jó matracot A TVE elküldte a Bukszának (Napi.hu szerkesztőségi blogja) a teszt részletes eredményeit, amelyek jól mutatják, nincs egyértelmű favorit a matracfajták között: az első három helyen mind a három típus (hab, latex és rugós) megtalálható, így dobogós lett egy habszivacsból készült matrac, egy rugós és egy hibrid is. Az árakat nézve meglehetősen nagy a szórás: a top 10-ben szereplő, legjobban vizsgázott matracok között van közel 67 ezer forintos és 600 ezer forintos termék is. Miért kell fizetni a tesztekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A cikkben szereplő matracteszt részletes eredményeit itt meglehet megnézni A különbség egyik oka, hogy a tesztben szerepelnek egy- és kétszemélyes matracok is. Azonban egyszemélyes matracból található az élbolyban 170 ezer forintért és 67 ezer forintért is versenyző: Sőt egy 60 ezres matrac sokkal előrébb végzett mint a 360 ezer forintos társa, arról nem beszélve, hogy a top 10-ből kiszorult egy 417 ezer és egy 518 ezer forintba kerülő matrac is. A kétszemélyes matracok mezőnyében a legdrágább, 900 ezer forintos. A tesztben a fentebb említett márkák mellett az Ikea sok matracát kipróbálták, kiderült, hogy a bútorcég termékei között is komoly különbségek vannak. Van 40 ezer forintért olyan ikeás matrac, amely szinte minden paraméterben megverte a 95 ezer forintba kerülő társát. Matrackisokos Ahogy a tesztből is látszik többfajta matrac létezik. A rugós matracban úgynevezett tölcséralakú Bonell-rugók vannak, keresztirányban összekapcsolódnak, de nem pontrugalmasak. Ez azt jelenti, ha egy ponton benyomják őket a mellettük lévő részek is besüllyednek, így pedig nem illeszkedik jól a testhez. Ezeknél drágábbak a táskarugós matracok: az acélrugókat külön-külön kis textilzsákokba varrják be, így a rugók egymástól függetlenül mozognak. Minél nagyobb a rugók száma, annál kényelmesebb a matrac, mert jobban követi a test vonalát. Pontrugalmasak, tehát csak ott süllyednek be ahol nyomás nehezedik rájuk, az egymástól független rugók nem adják át a hullámzást. Tehát, ha a matrac másik oldalán fekvő mozog, az nem - annyira - zavarja a másikat az alvásban. A hideghabból készült matracok jó alátámasztást biztosítanak, formakövetők, rugalmasak, jó a légáteresztő képességük és könnyen kezelhetők. Ezeket gyakran kombinálják latexréteggel is, utóbbiak is jól idomulnak a testhez, rugalmasak, viszont nagyon nehezek. A "memóriás" matracokat pedig onnan lehet megismerni, hogy képesek felvenni a test formáját - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Hogyan vásároljunk matracot? A fentiekből kiderült, hogy a magas ár nem mindig garancia tehát a minőségre, így érdemes alaposan körülnézni vásárlás előtt. A TVE összefoglalója szerint a matracot érdemes lehetőség szerint személyesen kipróbálni vásárlás előtt, hiszen a legkényelmesebb verzió megtalálása függ attól is, hogy például valaki kemény vagy puhább felületen szeret-e aludni. Az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports pedig azt tanácsolja, hogy mindkét oldalon, háton és hason is érdemes 5-10 percet eltölteni a matracon, hogy kiderüljön, kényelmes-e Az ideális matrac jól alátámasztja a testet alvás közben, azaz nem süpped bele az ember, ugyanakkor nem is túl kemény, tehát nem nyomja a vállat vagy derekat. Érdemes a bolti próbánál forgolódni, felülni a matracon: így lehet meggyőződni arról, hogy minden helyzetben kényelmes-e- Ha kétszemélyes ágyba keres valaki matracot és nem jutnak dűlőre az eltérő igények miatt, akkor megoldás lehet kettő különálló, más típusú matracot venni. Erre kell figyelni vásárlás után A vásárlás után rögtön érdemes otthon kipróbálni a matracot. Ugyanis csak néhány éjszakát követően derül ki, hogy tényleg a megfelelőt hozta-e el valaki. Éppen ezért, internetes vásárlás esetén, amikor nincs lehetőség a matrac tesztelésére, érdemes a gyártótól független matracteszteket is átnézni mielőtt megveszi valaki a kiszemelt matracot. Ebben az esetben is fontos, hogy kiszállítás után a vásárló próbálija ki a lehető leghamarabb a matracot. Olyan terméket érdemes választani, ahol az eladó a vásárlási összeget teljesen visszatéríti vagy levásárolhatóvá teszi. Ha mégsem válik be a kiválasztott matrac több forgalmazó ad egy kipróbálási időszakot, amíg tesztelni lehet a terméket, azonban érdemes annak is megnézni, hogy utána milyen költségekkel jár a matrac visszaszállítása.