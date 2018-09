Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Melyik hűtőgép a legjobb? - Megjött a nagy teszt eredménye

Egy tesztgyőztes hűtőgép közel 300 ezer forint, de az élbolyban vannak olyanok, amelyek 150-200 ezerből kijönnek. A Buksza bemutatja a Tudatos Vásárlók Egyesülete hűtőgéptesztjét. Ebből kiderül, hogy a márka és az ár sem feltétlenül mérvadó.

A hűtőgép amellett, hogy az egyik leggyakoribb háztartási gép, lényegében állandó használatban van, ezért is fontos, hogy milyen típus kerül egy-egy lakásba. Meg azért is, mert a legjobb teljesítményű hűtők ára között százezres nagyságrendű különbség lehet. A válasz a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt készített hűtőgép- és fagyasztótesztjéből derül ki (fizetős tartalom).

Gépek, márkák, árak, eredmények

A teszt során laboratóriumban vizsgáltak 57 kombinált hűtőt és 10 fagyasztót, többek között ismert márkák termékeit. Az nézték, hogy milyen gyorsan hűtik és fagyasztják az ételt; mennyire tartják stabilan a belső hőmérsékletet, ha a konyha túlmelegszik; áramszünet esetén mennyi ideig marad fagyott az étel; mennyire hangosak és mekkora a készülékek energiafogyasztása. A leggyakoribb, 150-250 literes méretkategóriában 15 kombinált hűtő végzett jó eredménnyel, mivel legalább 75 százalékos eredményt értek el összesítésben.

Az árak azonban eltérőek. A 84 százalékkal tesztgyőztes kombinált hűtőgépért közel 300 ezer forintot kell fizetni, míg a 83 százalékos és 82 százalékos eredményt elérő hűtőgép bő 100 ezer forinttal olcsóbb, előbbi 187 ezer forintba, utóbbi 172 ezer forintba kerül. A most tesztelt hűtőkkel együtt a TVE már 20 márka 167 gépéről rendelkezik pontos tesztadatokkal. A legjobb hűtőgépek között van például Bosch, Gorenje, LG, Liebherr, Miele és Whirpool márkájú készülék is. Ugyanakkor, hogy több márkának vannak gyengén teljesítő gépei, ezért nem szabad kizárólag ez alapján dönteni.

Miért kell fizetni a teszt eredményeiért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető tesztért - amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye (összesen 167 hűtőgép adata) - pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.

A kombinált hűtők fagyasztójánál és a különálló fagyasztóknál a leglényegesebb szempont azt volt, hogy a hosszabb időre lefagyasztott étel áramszünet esetén se olvadjon ki. Kedvező, hogy a tesztben vizsgált kombinált hűtők fagyasztó része a leggyengébb termékeknél is legalább 10 órán keresztül tartja az optimális belső hőmérsékletet áramszünet esetén, a legjobbak pedig akár 16-20 órán keresztül is.

E méretkategóriában a kombinált hűtők között a lista végén egyértelműen az olcsóbb, 80-100 ezer forintos készülékek végeztek, ezek viszonylag lassabban hűtik, fagyasztják le az ételt, és nagy zabálják az energiát. A 200-300 literes különálló fagyasztók vizsgálata során kiderült, hogy nem voltak kirívóan gyenge teljesítményű berendezés. A lista élén végzett termékek között van 170 és közel 400 ezer forintos készülék is, tehát itt sem érdemes csupán az ár alapján választani. A tesztben szereplő fagyasztószekrények, fagyasztóládák a kombinált hűtők fagyasztó részéhez képest jobban szigetelnek. A készülékek többsége akár 20-24 órán keresztül is tartja az optimális belső hőmérsékletet áramkimaradás esetén is.

Legnépszerűbb árkategória

Bár a legjobb kombinált hűtőgépek 170-300 ezer forintba kerülnek, ennél valamivel olcsóbb termékek iránt a legnagyobb a kereslet. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza korábban azt nézte, melyik árkategóriába tartozó hűtők a legnépszerűbbek a garzonlakásban és a 60-70 négyzetméteres lakásba költözők között.

A Media Marktól kapott tájékoztatás szerint a garzonlakók körében a 60-90 ezer forintos, kisebb méretű hűtők a legkeresettebbek, a másik tábor 90-150 ezer forintot szán a jellemzően 200 literes hűtőtérrel és 50 literes fagyasztóval rendelkező gépekre. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által tesztjében a legjobb gépek a szóban forgó 90-150 ezer forintos sáv tetejénél 15 százalékkal drágábbak, de ennyiért a nemzetközi teszt alapján valóban a legjobb gépeket lehet beszerezni. Tény az is, hogy a TVE-teszten leggyengébben szereplő gépek viszonylag olcsónak számítanak, 80 ezer forintba kerülnek.

Címlapkép: Shutterstock.